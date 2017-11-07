鼓勵留台 外籍新生兒出生即可享健保

2017年11月07日 11:43 中時 朱真楷

為鼓勵外籍人士留台，立法院今天三讀通過《全民健康保險法》部分條文修正案，明訂未來合法居留台灣的外籍人士若在台灣生產，新生兒出生後不必再等6個月，就可直接納入全民健保。

近年來外籍人士在台合法居留人數增多，但即便參加健保多年，但在台產下的新生兒，礙於依現行《全民健康保險法》第9條規定，要求外籍人士在臺灣地區須領有居留證明文件，並符合在臺居留滿6個月，或有一定雇主之受僱者，才能納入全民健保，因而，這等於群新生兒在出生後的前6個月，無法納入健保保障。

因此，此次《全民健康保險法》新增第九條第三款，將領有居留文件證明，並在台灣地區出生的新生兒，均可在出生日起參加健保。

健保署統計，去年我國有近62萬名外籍人士以受雇者或眷屬的身份投保我國健保，1歲以下外籍新生兒則有94人納入健保。如今修法後，預估每年將有近百名外籍新生兒受惠。

此外，有鑑於近年來接連發生高雄大氣爆、八仙塵暴等重大公安意外，造成大量民眾死傷，但因主責單位向保險公司投保的金額有上限，造成事後健保署在支付完龐大醫療費用後，即便支付金額超過業者的投保金額，卻會因為缺乏法規向應負責的主責單位求償，只能讓全民共同承擔醫療費用。

因此，此次《全民健康保險法》修正部分條文，明訂凡發生公共安全事故、重大安通事故、公害、食品安全中毒事件等，健保署可代為行使損害賠償請權。至於最低求償金額、求償範圍等辦法，由主管機關訂之。

(中時)