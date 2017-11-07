「喘息服務」讓身障者家庭減壓

身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫成果發表會，守護「照顧超人」宣誓儀式大合照。（張妍溱攝）

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為了讓身心障礙者的家庭照顧者能獲得適當的照顧資源，今年台中市政府社會局委託社團法人中華民國紅十字會台灣省臺中市支會，辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，7日上午於維他露基金會館舉辦「守護照顧超人–身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫成果發表會暨宣導」活動記者會為照顧身障者的「照顧超人」帶來最有力的支持。

社會局長呂建德表示，身為身心障礙者的家庭照顧者，照顧歷程長久且看不到盡頭，不只要承擔龐大的照顧費用，其照顧的時間與身體的疲憊，尤其是無力感及對未來沒有期待，是壓垮照顧者的最後一根稻草。

記者會現場紅十字會台中支會分享個案指出，一位74歲長輩是家庭中唯一的照顧人必須照顧3位身障者擔憂體力無法負荷。53歲家庭照顧者林姓家庭主婦則指出，因為身心障礙的兒子必須每天從生活起居的幫忙到陪伴做復健等照顧工作，長期下來身心壓力大。這些支撐整個家庭的「照顧超人」盼政府身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫讓他們有喘息的機會。

服務對象以身心障礙者家屬為主，並優先提供照顧35歲以上身心障礙者之雙老家庭、家中有一個以上身心礙障者、隔代教養祖父母擔任照顧者、家庭照顧者為男性者等對象在照顧上面臨無力感時，可藉由家庭照顧服務關懷專線（0800-50-7272）通報或向身心障礙服務需求評估中心或轉銜通報中心求助轉介。

(中時)

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