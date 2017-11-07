看不出比老公大7歲 索爾妻接內衣廣告整套透膚辣翻！

索爾辣妻艾爾莎為內衣品牌代言，胸、腰、腿全都露，身材超火辣！(取材自WomenSecret臉書)

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中時電子報

漫威神人代表「雷神索爾」的扮演者克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)，擁有帥氣外表加猛爆肌肉的他，迷倒眾多粉絲，讓人直呼性感，然他其實早已死會，跟女星艾爾莎帕塔姬結婚並育有3名子女，且其實雷神的老婆也不容小覷，雖然大老公7歲，但保養得超好，近來還代言了內衣品牌，廣告美照辣到讓人直呼凍未條！

索爾的老婆艾爾莎曾演出過知名電影《玩命關頭》系列，生養3個小孩且已經41歲的她，不愧是模特兒出身，對自已身材的要求不比老公低，最近她為內衣品牌「女人秘密(Women Secret)，代言，在平面及動態廣告中穿上「性感代稱」黑蕾絲內衣，無論哪套都是露奶、露肚又露腿，遮掩的部分也多是半透膚設計，無不凸顯艾爾莎穠纖合度又緊實的好身材，迷人程度不輸英雄老公！

其實，克里斯漢斯沃過去曾接受澳洲版《GQ》採訪，說自己事業能如此成功，其實要相當感謝老婆艾爾莎，透露老婆為了成全他的工作而犧牲良多，如今看確實如此，曾拍過《玩命關頭》系列電影、《飛機上有蛇》的她，其實大可專注於發展個人演藝工作，但最終選擇成全丈夫，現在大多時候都專心在家庭上，她跟克里斯曾分開過但最後又走在一塊，如今一家5口過著幸福甜蜜生活。

(中時電子報)

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