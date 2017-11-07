影》殉職消防員林永軒公祭 消防警報齊響弔念

2017年11月07日 11:58 中天 何孟謙 、 廖育志 中時電子報／ 楊馨 中時電子報／

新竹縣消防局新工分隊隊員林永軒，上月27日在執行火警勤務時，疑似吸入大量濃煙昏倒，不幸殉職。今(7日)在長生天生命紀念園區舉行告別式，並追晉小隊長職務。另外，全台許多消防分隊也紛紛在上午8時鳴響3聲警報代替送行、敬禮致意，希望這位打火兄弟一路好走。

21歲的林永軒，上月底執行救火勤務時不幸殉職，7日舉行公祭。(圖／擷取自林永軒臉書)

上月底林永軒與同仁到新竹縣昇陽光電工廠值勤救火任務時，疑似吸入大量濃煙昏倒，被同仁發現救出，但送醫急救後仍不幸身亡。林永軒的同學、也是現職消防員的陳茂軒與消防員工作權益促進會在臉書發起「全台消防串聯陪伴永軒走完最後一路」的活動，以消防車連續3聲鳴響送他最後一程。

陳茂軒表示，第一聲警報，代表消防員的熱血，從踏入消防行業就要貫徹救人使命；第二聲警報，代表消防員的勇敢，面對任何險境都永不退縮；第三聲警報，代表消防員的堅強，雖然面對同仁的殞落，但我們仍要堅強地面對每一件勤務，「讓林永軒的精神永遠陪伴著我們」，陳茂軒也強調，希望透過這一聲聲的警報，讓民眾知道消防員的熱血、勇敢和堅強，不要「今天公祭、明天忘記」。

陳茂軒在臉書發起「全台消防串聯 陪伴永軒走完最後一路」活動，以鳴響3聲警報送林永軒最後一程。(圖／擷取自新北消防發爾麵)

陳茂軒在臉書發起「全台消防串聯 陪伴永軒走完最後一路」活動，以鳴響3聲警報送林永軒最後一程。(圖／擷取自新北消防發爾麵)

今天是林永軒的公祭，內政部長葉俊榮、消防署長陳文龍、新竹縣長邱鏡淳也紛紛到場致哀，除了追晉小隊長職務，同時獲頒發總統獎褒揚令、消防專業獎章，新工分隊的同仁也為他覆蓋消防旗、國旗，希望這位打火兄弟一路好走。

(中天)