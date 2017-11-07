頂尖盃企業資源規畫賽 龍華科大包辦團體前三名

龍華科大副校長丁鯤(左一)頒發榮獲頂尖盃競賽團體組第一名獎金與獎牌，右為指導老師吳瑞煜。（龍華科大提供）

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旺報

2017第四屆頂尖盃全國企業資源規劃系統實作技能人才競賽成績揭曉，龍華科技大學包辦團體組前3名、1組佳作；全校共有16位同學取得「ERP實作技能合格證書」，在所有競賽隊伍中表現最出色，也是該校歷屆參賽所獲得的最佳成績。

由中華企業資源規劃學會、鼎新電腦及龍華科大「企業資源規劃暨雲端產學實務應用中心」共同舉辦的頂尖盃企業資源規劃競賽，全台總計10所大專院校組成28隊，以及高中職組5隊報名參與競賽。

競賽分為電腦上機軟體實作與口試兩種方式進行，有別於傳統的筆試或專題簡報競賽，實作競賽出題採用鼎新WorkFlow ERP GP 2.6x系列版本上機軟體操作，要求作答記錄正確性及系統熟悉度與操作技巧。口試則採取隨機抽選預設之ERP理論觀念問題，由資深業界ERP專家顧問組成的口試評審即席詢問。

龍華科大學生周倖竹、滑恩如，在企業管理系主任吳瑞煜指導下，榮獲團體組第一名；同學莊毓昀與胡紘翊榮獲第二名；學生簡吟庭與黃勤菘則榮獲第三名。

龍華科大企業資源規劃暨雲端產學實務應用中心執行長梅明德表示，本競賽是由典範科大產學中心計畫與教學創新先導計畫補助，已連續第四年舉辦，目的在提供競賽平台，以促進企業資源規劃系統技術交流、資訊技術應用與商管教育發展、產業升級與培訓專業ERP人力。

(旺報)

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