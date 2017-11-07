一時好玩？色狼偷拍少婦裙底風光

2017年11月07日 12:09 中時 曹婷婷

逛賣場偷拍人裙底風光，竟因「好玩？」黃姓少婦上月底抱幼兒到台南市東區一處賣場購物，專心購物時，移動腳後跟驚覺碰到異物，背後竟有一名男子持手機涉偷拍其裙底風光，黃姓少婦立刻出聲喝止，男子見行跡敗露，倉皇逃逸，但黃婦女不甘受辱，報警處理，警方6日循線找上門，陳姓男子辯稱「好玩」，已將檔案全刪除，警方訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

台南市警一分局德高所長李振維指出，黃女於10月30日晚上6時許報案，稱當天下午4時35分，抱著幼兒在東區崇道路連鎖賣場購物，驚覺身後竟有一名陌生男子，拿著手機對準她的裙子下方，疑似偷拍其裙底春光，她當場出聲喝止，但該男子見犯行敗露後，隨即倉皇逃離現場。

李振維調閱店家及周遭監視器畫面，過濾比對嫌犯身形及穿著衣物等特徵，鎖定騎乘1輛重機車的男子涉有重嫌，以車追人，6日下午3時持搜索票，前往陳姓男子仁德區住處搜索，陳男自知東窗事發，當場坦承犯行不諱。

陳姓男子警訊時供稱，「偷拍只是為了好玩」而已，事跡敗露後，返程途中已將手機偷拍的相片檔案資料全部刪除。

警方認為，陳男可能怕留下證據，不只把手機內檔案刪除，住處內也並無發現其他可疑畫面，警方訊後，將其依妨害秘密罪函送台南地檢署偵辦。

(中時)