2017年11月07日 13:30 旺報 徐維遠

剛結束日本訪問並已抵達南韓的的美國總統川普7日在推特上發文稱,為會見「高尚紳士」(a fine gentleman)文在寅總統準備赴韓。他還對此次訪韓成果展望稱「我們會解決一切」(We will figure it all out)。

韓聯社報導指出,上述言論意味著川普認為在為期兩天的訪韓期間,將通過同文在寅舉行首腦會談能妥善解決韓美兩國之間面臨的難題。

川普還表示,日本之行和與安倍晉三的友誼給美國帶來眾多利益,大規模的軍事和能源訂單正在生成。

