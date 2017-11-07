拉拔吸毒學生 教部促各縣市精進服務團功能

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來自於嘉義縣的小洪(化名)在朋友引誘下接觸毒品，從K他命到安非他命，直到被學校教官注意並檢驗出藥物濫用，輔導過程中，加入諮詢服務團，參加冒險、探索課程、踢踏舞團及相關一系列活動，在團員們陪伴及關懷的過程中，從中肯定自我獲得自信心。

小洪迷途知返，找到人生的方向，報考「志願役士兵」，從畢業到從軍已經快2年時間，現在在陸軍十軍團服役，表現良好，已即將晉陞「下士」階級。小洪感謝曾經幫助過他的教官及師長們，期許自己持續在工作上努力，成為社會上有用的人，報效國家。

教育部為配合行政院新世代反毒策略及其行動綱領，並精進各縣市「防制學生藥物濫用諮詢服務團」功能，建構「以學生為中心、以學校為本位」的輔導網絡，今天在彰化高商辦理「防制學生藥物濫用諮詢服務團經驗分享會」，共有160名來自全國教育局（處）、聯絡處藥物濫用防制業務輔導人員、教師、心理師及志工參加。

為積極防制毒品進入校園，教育部已於106年3月訂頒「防制學生藥物濫用實施計畫」，藉由縱向行政支援與橫向資源聯結，建置一個包含輔導人力的防制學生藥物濫用行政輔導網絡架構，投入更多經費與支援於個案輔導層面。

教育部並補助各縣市成立「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，引進包括心理師、諮商輔導師、精神科醫師等專業人力，針對特殊個案召開個案會議或進行小團體輔導，並透過探索教育、職業試探及心理諮商等方式，讓學生重新找回學習成就及動機。

教育部呼籲家長在工作忙碌之餘，也宜多關懷、支持與陪伴孩子，關心孩子在校內外學習、交友及生活狀況，並讓孩子維持規律生活作息，從事正當休閒活動，共同攜手保護學子身心健康、快樂學習。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

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