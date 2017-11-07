MLB》開刀報銷還在復建 前明星級守護神遭釋出

2017年11月07日 12:23 中時電子報 蔡銘仁

羅森索(Trevor Rosenthal)憑藉極速飆破100英里的火球，一度是紅雀倚重的「守護神」，也入選過明星賽陣容，然而他去年季末動韌帶移植手術，整季報銷，還在復建中且歸期不定時，球隊卻已對他失去耐心，今(7日)宣布把他釋出。

羅森索2012年從紅雀起步，曾在2014和2015年連兩季拿下超過40次救援，其中2015年出賽68場繳2勝4敗、48救援、自責分率2.10的生涯最佳成績，且該年也入選國聯明星隊。然而他自去年起表現下滑，被拔掉守護神一職，球隊今年甚至還考慮過讓他轉戰先發。

羅森索今年未擔任守護神，轉為8局的布局投手，投50場戰績3勝4敗、自責分率3.40；他在美國時間8月16日對紅襪一役沒解決1人次失2分後，就因動右手肘韌帶移植手術，宣告整季報銷，且可能2018年也會整季都在復建。羅森索此時還在復建之際，紅雀卻狠心把他裁掉。

紅雀選擇羅森索復建時裁掉他，總管吉爾斯奇(Michael Girsch)也明白這不是個好時機點，「我們覺得盡快做出決定，能讓大家去想想該怎麼做。」大聯盟官網記者珍妮佛(Jenifer Langosch)認為，紅雀思考的可能是打算另提合約，比如小聯盟約等，再把羅森索簽回來。

對這樣的猜測，吉爾斯奇未完全否定這可行性，「如果這真的發生了，那會很不錯。」羅森索上季年薪640萬美元，他若回鍋紅雀，年薪可預期是會比這還低。珍妮佛直言，以羅森索的現況，到其他球隊可能也是以小聯盟約加盟。紅雀連羅森索在內，一口氣清掉3球員，如今40人名單只剩35人。

羅森索的遭遇，跟洛磯「守護神」霍蘭(Greg Holland)頗為相似。霍蘭2015年季末，就因動韌帶移植手術報銷，隨後他就被皇家釋出，復健一年後2017年1月，才被洛磯簽下重返戰場，並在今年出賽61場，繳3勝6敗、自責分率3.61成績，45次救援機會只失手4次。

(中時電子報)