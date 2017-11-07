台大校長遴選戰開打 管中閔、吳瑞北發文表態

2017年11月07日 13:04 旺報 李侑珊

台灣大學校長遴選委員會日前公布8名大學校長候選人名單，其中包含前國發會主委管中閔以及前資策會執行長吳瑞北，而管中閔今日以「為什麼我想從改變高教做起」為主題，強調參加台大校長遴選，在於決心改變高教；吳瑞北則同樣在臉書發文強調理念，認為大學要重視研究，否則會成為販售舊知識的雜貨店。

管中閔在臉書指出，當年返國之際，台灣經濟學界還沒有計量這個領域，歷經13年的努力，在學術界從培育學生能力、積累研究能量、推動論文發表、組織學術會議等一步步做起，經濟計量學會才逐漸成形。

管中閔還強調，回顧計量領域成長經驗，不免聯想到高等教育發展與變革前途。當年從戒嚴到民主化時代，對於改革台灣曾有兩條路線之爭，即社會改革路徑還是國家改革路徑？改革進程應該先社會後國家，還是先國家再社會？但在解嚴前後，先國家後社會的變革路徑成為那個時代的主流。

管中閔認為，整個台灣變革始終被選舉綁架，以致國家變革陷入窠臼，幾次選舉後，還是被吸納到國家變革路徑的老路；如果從歷史脈絡中爬梳當下高教沉痾，驚覺其中許多問題也是國家變革路線的歷史產物，當年政府的廣設大學政策，以及修憲時無厘頭的凍結了保障教科文預算的條文，都是今天高校經費困境的源頭；大學法幾經修正，反而箝制大學自主發展與創新的動能。

吳瑞北則在臉書說，研究不能忽略教學，否則等於失去靈魂。重研究生輕大學生的經費分配思惟應改變，共同教育中心應投入更多資源，也該責成各系所提出大學部教學改善措施，尤其鼓勵跨校合作，領導全國共同致力教學提昇。

吳瑞北也強調，學生態度(Attitudes)、技能(Skills)、及知識(Knowledge)均不可偏廢，其英文字首合起來是ASK，教師應有效鼓勵學生發問，並從解決問題加強團隊合作、寫作及簡報、專業學識、解析思考之能力、及專業倫理。這些不能單由紙筆測驗評量，每門課都應該加入報告或口試，要使台大學生畢業不只有學歷，而且有實力、願意奉献。

(旺報)