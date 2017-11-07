雲縣1440公頃不利耕作區 議員要求制定太陽能板回收自治條例

雲林縣被劃為不利耕作地區的農地已搭起太陽能板。(周麗蘭攝)

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中時

雲林被劃為不利耕作區達1440公頃，未來可能都會搭設太陽板種電，國民黨團聯合質詢，工研院尚不知如何回收，太陽能板清洗要用藥劑，未來太陽能板萬一廠商拋棄，土質又酸化，要後代子孫怎麼辦？要求雲林縣府制定台陽能板回收自治條例，在搭建前必須繳一筆處理基金，做為日後處理太陽板的費用。

國民黨團總召李明哲指出，政府把綠能發電當作生意做，而不是政策，說是取代廢核很好聽，冠上「綠」字，好像就住進烏托邦，未來一年估計會有200萬片耗損，中研院都還未找到回收廢棄太陽能板的辦法，為何建設處說95%能回收？

李明哲強調，不是中央交辦縣府就要全力配合，不要當環境污染的幫兇，到時誰來善後？

縣議員林建鴻質詢，太陽能板政策衝擊的是後代子孫，以及土地有無承受能力？農業首都是要生產糧食，雲林縣不要一窩蜂搭，政策是要對後代子孫負責的，現在不設想，以後不要說是歷史共業。

林建鴻表示，以中央政府規畫，全台將有7000萬片太陽能板，以一年耗損率3%計算， 20年全台將有1.12億萬片太陽能板，全世界都還無回收機制，太陽能板要用化學藥劑清洗，土壤會酸化，萬一20年後太陽能板公司拋棄不回收，是要農民怎麼辦？

農業處長林慧如表示，土地是否酸化還無評估資料，地面型的太陽能板只能不利農業經營區才能申請搭設，雲林縣公告22區，法令制定前有些地區已搭，104年公告後就一定要不利耕作地區，面積約1440公頃。

國民黨團建議雲林縣府制定太陽能板回收自治條例，在搭建前必須繳一筆處理基金，做為後代子孫處理太陽板的費用。

(中時)

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