升等頭等艙有秘訣 旅遊達人提供小撇步

2017年11月07日 13:35 中時 林承彥

搭乘飛機對多數的人來說並不會是愉快的經驗，很大的原因來自狹小的座位，坐起來實在不怎麼舒服。若要選擇商務艙或是頭等艙，更是索價高昂，絕不是一般市井小民負擔得起。而根據《Money》的報導指出，雖然要獲得免費升等不是易事，但還是有可能，只要依循下列專家所提供的建議，就能提高升等的機會。

1.提早抵達登機門

越早辦理登機手續，越有充足的時間跟服務人員交談，才有機會詢問潛在的升等事宜。

2.別把行程排得太緊湊

歐美航班常常有超賣的情形，若你的行程安排得鬆散一點，並向航空公司表示願意改搭下一班飛機，有些航空公司是會主動給予升等款待的。

3.願意多花一點錢

在班機起飛前，若頭等艙或是商務艙還有空位，有時會提供低價的升等服務。依照航空公司不同，最快可以在班機起飛前一、兩天找到升等優專，這時通常只要花少錢，就有機會升等，不妨也在登機時詢問地勤人員。

4.總是選擇搭乘同一個航空公司的班機

若有升等機會，航空公司多半會留給熟客，當然前提是你要加入該航空公司的會員。

5.穿著體面

頭等艙或是商務艙畢竟還是一種身份的象徵，若航空公司在選擇給予升等機會的乘客，多半會將乘客的外在考慮進去。這時若穿著體面整潔，獲得升等的機會會增加。

6.不要托運行李

專家指出，如果你沒有託運行李，航空公司會覺得替你換座位或升等比較容易，相同班機或不同班機皆是如此。

7.一個人旅行

一個人旅行絕對是升等到高級艙等的條件之一。出現一個座位空缺的機會，比出現兩個或更多座位空缺的機會高得多。專家表示，「一個人旅行會容易得多。畢竟空缺的座位實在太少了。」

8.略施小惠給地勤人員

最後這點可就僅作參考了。專家指出，若善待地勤人員，更有機會獲得升等。有專家說他會在身上帶幾張5美元的星巴克禮券卡，略施小惠讓地勤人員感受到這名乘客的與眾不同，或許就能得到更大的回饋。

(中時)