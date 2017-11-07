酒店外賣妹一次200？做了才知道悲劇

2017年11月07日 12:30 中時電子報 尉遲佩玉

一名網友在微博PO文，前幾天到外地出差，到達入住的飯店，剛放下行李就有卡片塞進來，上面寫著「校園美女」，因為晚上一個人寂寞難耐，打電話去問價錢，對方回：「一般200斤不等」。雖然納悶為什麼說「200斤」而不是說200塊？自己猜想可能是他們的行業術語，還覺得自己賺到了。

一名網友在微博PO文，在武漢出差時叫了酒店外賣妹，不料發生悲劇。(圖/翻攝自《鹹魚阿南》微博)

一名網友在微博PO文，在武漢出差時叫了酒店外賣妹，不料發生悲劇。(圖/翻攝自《鹹魚阿南》微博)

不久開門進房的酒店外賣妹雖然高挑，但體重還真的是200斤！男子說當時內心氣憤到想飆髒話，小姐進來也不客氣地直接坐在床上，還說「今晚不開張不走、不要錢也行」。原PO仔細看了一下，覺得對方臉蛋還勉強可以，雖然身材胖得跟豬一樣，但反正「關了燈都一樣」，就上吧。

一名網友在微博PO文，在武漢出差時叫了酒店外賣妹，不料發生悲劇。(圖/翻攝自《鹹魚阿南》微博)

原PO說自己躺著、小姐深蹲，後來小姐累了，直接往原PO腿上一躺，瞬間他雙腿麻痺、失去知覺，痛到當場哭出來，表示「你能感受200斤的胖子在你身上蹦嗎？」送醫院才發現自己骨折了！最後原PO忍不住在微博告誡，「奉勸大家不要叫酒店服務，我現在雙腳骨折躺在床上」。

一名網友在微博PO文，在武漢出差時叫了酒店外賣妹，不料發生悲劇。(圖/翻攝自《鹹魚阿南》微博)

網友也笑翻紛紛回應，「自己叫的服務自己吃」、「還留了一條小命就不錯了」、「這個故事告訴我們，要相信別人，他說兩百斤就是兩百斤」、「你應該慶倖她沒有把你的xx坐斷」。

(中時電子報)