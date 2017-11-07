近視好嚴重！台中國小學童視力不良率達48％

市議員尤碧鈴、張立傑、張滄沂（由左至右）等人，關心台中市學童視力不良率情形，建議改善學童使用3C產品問題應從教育著手。（陳世宗攝）

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台灣學生近視問題日趨嚴重，市議員張立傑7日在教育文化委員會質詢說，根據主計總處發布指出，105學年國內國小學生視力不良（兩眼裸視視力未達0.9以上）比率為45.86％，台中市更高達48.27％，為六都第二高，僅次於新北市48.71％。教育局應積極提升校園視力保健。

教育局長彭富源說，市府持續推動校園視力保健工作，關於議員建議教室使用燈具品質、適當休閒活動、營養均衡面向等，都已納入相關計畫中；學校並依《學校衛生法》要求，實施視力檢查，如有發現學童視力不良情形，請家長帶學童至眼科進行複診，以即時為相關必要檢查及妥善治療。

台中市議會7日進行第2屆第6次定期會教育文化業務質詢，市議員張立傑、張滄沂、尤碧鈴等人關心台中市學童視力不良率情形，建議改善學童使用3C產品問題應從教育著手。

張立傑指出，依據市府教育局提供的資料顯示，中市國小學童視力不良率前五名學校分別是神岡區岸裡國小、南區樹義國小、太平區新平國小、大甲區區文昌國小、太平區宜新國小，岸裡國小甚至高達七成。

張立傑說，主要原因是學生課業壓力繁重，加上3C產品普及所致。他要求教育局要有效降低視力不良率，應從教育系統來做，從老師、家長兩方面共同努力來要求學童配合改進。

彭富源表示，根據統計數據，台中市國小學生視力不良率103學年度49.51％，至105學年度已降為48.08％；國中學生視力不良率103學年度75.79％，至105學年度已降為75.08％。該局宣導適當閱讀距離、呼籲家長帶小朋友定期檢查、減少3C產品使用，鼓勵從家庭教育中培養護眼好習慣。

(中時)

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