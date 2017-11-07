用劇毒氰酸殺4任丈夫 日「黑寡婦」遭判死刑

2017年11月07日 12:35 中時電子報 李靖棠

據日本朝日新聞報導，於2014年遭警方逮捕，現年70歲、涉嫌以氰酸毒殺多名丈夫與男性友人謀財的婦女筧千佐子，在經3年多的審理後，在檢方提請死刑後，京都地方法院今日裁定，決定判處其死刑。法院認定，筧千佐子在2007至2013年這6年間，以氰酸毒害造成前後四任丈夫，有3人死亡、一人重傷，做出殺人與殺人未遂的判決。此案於當年一度震驚日本社會，今日於京都開庭時，也湧入超過500位民眾索取旁聽席的資格。

此一駭人驚俗的案件之所以會曝光，全因筧千佐子最後一任丈夫、筧勇夫命大所賜。2013年12月因在家中不適前往醫院就診，入院期間，院方在其血液發現含有氰化物，在經過其背景資料過濾後，發現勇夫當時與佐子新婚不滿2個月，才讓院方驚覺事情不單純而通報警方。並在隔年11月以殺夫之名逮捕，在審訊中她坦承，因為背負約4千萬日圓（約1,057.7萬台幣）的貸款，為了還債，才將劇毒氰化氫裝進膠囊裡，假裝成是補充品，讓不知情的丈夫吃下。

筧千佐子被告に死刑判決 青酸化合物“連続不審死”(17/11/07)

因為數任丈夫的死亡，筧千佐子前前後後共獲得約10億日元（約2.65億台幣）的保險賠償和遺產，四名受害的高齡男性分別是：丈夫筧勇夫（75歲）、友人本田正德（71）、末廣利明（79）和日置稔（75），作案範圍橫跨關西地區京都、大阪、兵庫三地。筧千佐子的辯護律師曾欲以「失智症」和喪失行為能力為由，為她得到躲避入獄服刑的機會，但卻遭本日審判長中川綾子痛罵，並直接否定其行為能力喪失之請，判處這名「黑寡婦」死刑。

(中時電子報)