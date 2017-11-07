綠捷拒國車於門外 捷運監督聯盟要求重來

2017年11月07日 14:18 中時 蔡依珍

曾按鈴控告桃市府官員綠捷招標瀆職的牛煦庭，號召志同道合者組成「捷運監督聯盟」，7日痛陳高達326億元的桃園捷運綠線機電標，不但高達6000多頁的招標文件只有10天閱覽期，招標內容更為國外廠商量身打造，將台灣廠商拒於門外，認為是桃市長鄭文燦打臉總統蔡英文的「國車國造」政策，呼籲桃市府懸崖勒馬，檢討不合理處、延長閱覽時間、給國內廠商公平競爭的機會。

牛煦庭說，桃捷機電標預計在12月6日決標，但18個檔案、高達6000多頁的招標文件，只有短短10天的公開閱覽期，且廠商必須具備「捷運工程實績」，就確定MIT的車子出局，台灣頂多淪為組裝角色，完全打臉蔡英文信誓旦旦說的前瞻計畫要帶動國內產業發展以及「國車國造」政策，產業生根、技術轉移、前瞻精神全蕩然無存。

牛煦庭說，機電標公開閱覽只有10天，就有超過700項廠商意見，包括建議延長到2個月閱覽期；希望放寬標準，將投標單位的工程實績限制從「捷運」放寬到「軌道」，並加註國外技術轉移條款，讓國內曾有台鐵經歷的廠商也能參與標案；甚至卑微地請求至少車輛設計、製造、維護和保養可以開放給台灣廠商，但市府卻傲慢且制式回覆：「依原招標文件規定辦理」，讓他痛斥台灣廠商吃不到肉就算了，想湯都不給一口！

牛煦庭說，桃市府雖不違法，但有關標案的資訊流通、事前溝通機制，全都流於形式，無怪乎各種「內定」說甚囂塵上，強調光是一個列車車廂，從鋼板、箱體、焊接、消防、冷氣等環節，就能創造超過200個工作，若再加上下游廠商等構成的產業鏈，關乎成千上萬的就業機會。

牛煦庭說，為了打破「標前都閉嘴、出事才靠北」的困境，他號召組成「捷運監督聯盟」，將起草說帖、廣邀各方勢力，遊說不分藍綠的議員，力拼12月決標前擋下標案，也呼籲市府暫停招標，重新檢討招標項目，讓產業根留台灣。

也是召集人之一的中華民國工商建研會聯誼會長史碩仁說，台灣最強的就是技術整合能力，但綠捷為外國廠商量身打造的標案，扼殺台灣軌道產業發展，痛斥桃園市府毫不留情就判了台灣軌道產業死刑，而且為國外廠商屠殺台灣軌道產業開了第一槍，他認為以台灣工業技術和生產能量，軌道產業只是小菜一碟，但台灣企業界最無助的地方，就是台灣的競爭力往往都被崇洋媚外的政客所扼殺。

(中時)