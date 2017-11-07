當警察面竊2億珠寶 李承倫：以後誰敢來台參展？

2017年11月07日 13:29 中時 陳燕珩

遭竊的珠寶中最有價值的14克拉粉紅鑽，要價超過1億元。（陳燕珩攝）

遭竊的金伯利紅鑽極為珍貴，1克拉要價6000多萬。(王鴻薇議員研究室提供)

台北世貿「台灣珠寶首飾展覽會」6日閉幕，珠寶商撤櫃時將6件價值2億元的珠寶放進包內，不料在後車廂收東西時，整個包包被偷走，警方初步調查發現是6男2女集團所為，疑為中東或南亞人士涉案。珠寶商李承倫不滿說，事發當下有2名警察在車旁，嫌犯竟能光天化日偷走珠寶，實在無法理解。

台灣珠寶首飾展覽會在世貿一館為期3天展出，吸引300個攤位設展，卻傳出展內最有價值的珠寶遭竊。侏羅紀寶石公司董事長伍穗華在議員王鴻薇陪同下召開記者會，她說6日下午撤展時，將3顆裸鑽、1個鑽石別針、3個戒指放在包內，置於駕駛座旁，再到後車廂搬器材，不料回車後發現包包不見了，嚇得立刻報案。

警方調閱監視器發現，嫌犯疑為外籍人士集體犯案，有成員先拿地圖向車旁的警察問路，同時有人到副駕駛座拿走包包，事後警方在路邊尋獲包包，發現皮夾內的錢未被竊取，但珠寶已消失。

伍穗華說，被竊珠寶中最貴的14克拉粉紅鑽，是珠寶展中最受關注的鑽石，事前主辦單位在全球各地發布新聞，卻因此將犯罪集團吸引過來，希望警方將訊息通報國際，未來鑽石在市面流通時，可能還有機會找回。

侏羅紀寶石公司總經理李承倫說，遭竊鑽石為14克拉的粉鑽，價值超過1億元，還有2000多萬的7克拉白鑽、6000多萬的金伯利紅鑽，另外10克拉的藍寶石別針價值3000多萬，3個翡翠戒指200萬，總價超過2億元。

李承倫氣憤說，世貿珠寶展是全台監視設備、警力最多的場地，竟會在警方眼前發生失竊案，且至今還未尋獲，嫌犯可能早就出境，或將珠寶典當給當鋪，若無法順利破案，將嚴重破壞台灣珠寶界名聲，以後誰敢再來參展。

北市警局信義分局偵查隊長車宇基說，警方連夜偵辦，目前鎖定6男2女集團，疑為中東或南亞外籍人士，監視器有錄到影像，正在清查身分，已通知機場協助，不用擔心嫌犯出境問題，至於事發當下，停車場出入人車很多，B1有20多名警力，但沒有特別注意到嫌犯。

(中時)