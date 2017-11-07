台南天鵝湖水位驟降 水面驚現大量魚屍

2017年11月07日 13:11 中時 萬于甄

新營天鵝湖近期水面漂浮魚屍，且時有發出臭味，惡劣的環境讓觀光受到衝擊。（萬于甄攝）

新營天鵝湖被列為國家級保護濕地，且擁有絕佳的觀光優勢，但發展一直不見起色，讓居民也覺得相當可惜。（萬于甄攝）

台南新營天鵝湖水位近1、2個月突然驟降，造成池水優養化，水面驚現不少魚屍，讓路過民眾紛紛閃避，環境受到衝擊。新營區長張睿民表示，天鵝湖水位減少是因出水口堤防日前又破洞，導致池水外洩，已通知嘉南農田水利會前來處理修補，區公所會每天派人清理魚屍，維持池水環境。

新營天鵝湖已被列為國家級保護濕地，近1、2個月來天鵝湖水位卻突然下降不少，更有居民發現在水面發現一點一點白白的漂浮物，走進一看竟是一條條翻肚的魚屍，不時還發出惡臭，環境相當惡劣。

新營區區長張睿民表示，天鵝湖水位降低主因為埤塘出水口的水閘門破裂，導致湖水外漏出去，也因此導致水體優氧化，藻類旺盛繁殖，池內的吳郭魚、鯉魚氧氣不足，紛紛猝死浮出水面，已通知嘉南農田水利會盡快修補水閘門，區公所也會每天巡視清理水面的魚屍。

不過，有居民表示，新營天鵝湖水面驚現魚屍已非第一次，往年每到秋冬之際就會發生此情況，天鵝湖是新營觀光的好地方，若一直有臭味、死魚、垃圾的情況出現並非好事，相關單位應該重視。

據悉，天鵝湖埤塘主要是提供附近農田灌溉補充水源，也有調節水量的功能，近日傳出魚屍的情況後，環保局亦有前往查看，由於天鵝湖上游並無列管工廠，並無水源汙染問題。

(中時)