代理縣長換人另起風波 宜蘭縣議會吵成一團

2017年11月07日 13:28 中時 胡健森

宜蘭縣議會7日召開定期大會，國民黨團議員不滿代理縣長改由陳金德接任，在陳致詞時集體站在發言台前拉起 白布條表達反對立場。（胡健森攝）

宜蘭縣議會7日召開定期大會，因為代理縣長前一天才剛換人，朝野議員為了議程問題吵成一堆，前議長、國民黨籍議員張建榮直批議長陳文昌，為了喬代理縣長、副縣長等人事安排，讓議會開會時間不斷更改，如今面臨無預算案可審，也沒有時間延後會期，陳文昌必須要跟議會、縣民道歉。

宜蘭縣議會7日召開定期大會，並依慣例邀請縣長以貴賓身份到場致意並致詞，但當代理縣長陳金德站上發言台時，國民黨籍議員立即湧到發言台前，並拉起白布條對陳金德接任代理縣長表達不滿，但並未阻止陳金德發言。

代理縣長陳金德致詞結束後便帶領縣府人員離場，議長陳文昌隨即宣布開會並要宣讀議程，但國民黨等多位在野黨議員也立即發言制止，強調代理縣長剛換人，縣政府之前送到議會的縣長施政報告及總預算案等議案，都必須重新調整，縣政府也在議會要求下主動撤回，議員手上根本無案可審，要議員怎麼開會？建議暫時休會。

但議長陳文昌表示，如果休會將導致大會結束後沒有足夠的時間召開臨時會，恐將影響縣民的權益，希望定期會能正常進行；但張建榮、黃浴沂、陳鴻禧、陳漢鍾、以及無黨籍的陳福山等議員紛紛發言，並將矛頭直指議長陳文昌，表示之所以會造成這種局面，就是因為陳文昌為了運作這波縣府人事案，讓定期大會的開會時間不斷更改、延後，現在竟然還說這種話，特別穿著布鞋展現「不惜一戰」決心的張建榮並揚言，絕對不會同意開會。

國民黨團書記長黃定和並拿出《宜蘭縣議會議事常用法規彙編》表示，議事規則明訂「定期會開會時，縣長應將上次會決議案執行情形及分上、下半年度施政情形，提出書面報告…前項決議案執行情形及施政情形之書面報告，應於開會7日前送達議會轉送各議員」。議長陳文昌怎可違反議事規則，將個人凌駕在議事規則及全體議員之上？

被在野議員圍剿的陳文昌最後只得宣布休息，並請朝野黨團進行協商，議會一整個上午也因此停擺。

(中時)