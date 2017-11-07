海巡掃蕩「搶魚」陸船 北碇海域再逮1艘

大陸「閩龍漁66809號」越界搶魚，金門海巡幹員跳船登檢。（金門海巡隊提供）

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「閩龍漁66809號」塗去船名編號的後2碼，企圖規避舉發和取締。（金門海巡隊提供）
多名特勤及海巡隊員在跳船登檢時，因甲板濕滑相繼摔跤。（金門海巡隊提供）
金門海巡協同特勤幹員掃蕩越界陸船，連人帶船押回留置調查。（金門海巡隊提供）

金門海域進入黃魚、鯧魚等高價魚類的捕撈季節，海巡署持續掃蕩越界「搶魚」的大陸漁船，昨夜在北碇島海域再逮捕來自漳州，噸位比海巡船艇還大的「閩龍漁66809號」，連同船上8人押回留置調查中。

昨(6日)夜18時許，在母嶼海域巡弋的金門海巡隊PP-10039艇，從雷達上發現「閩龍漁66809號」底拖網船越界進入金門禁限制水域後，即一路切入尚義海域，以3-4節的速度往料羅方向前進。

海巡幹員尾隨蒐證取締，發現「閩」船故意將兩舷船名編號的後2碼塗漆蓋住，逃避取締的意圖十分明顯。「閩」船驚見巡防艇跟蹤，拒絕停（人車）受檢，加速往北碇島外海脫逃。至晚間19時38分，巡防艇在北碇海域追上並強靠「閩」船，讓特勤及海巡幹員成功跳船登檢，火速控制船上8人。

金門海域昨起因東北季風減弱，海上風浪轉小，但因「閩」船迎風脫逃，海浪仍不斷沖上甲板，多名特勤及海巡隊員在逆浪中跳船時，因甲板濕滑相繼摔跤，還好均未受傷，在成功壓制人員和控制船隻後，當場自大海起出1組價值約新台幣30萬元的底拖網具。

海巡指出，「閩龍漁66809號」拖網船來自大陸龍海市港尾鎮浯嶼村，噸位近150噸，比100噸的巡防艇還大。船老大表示，大陸對於違規拖網罰責甚重，包括1個月刑期、禁漁半年及取消1年油料補助，因此才塗去船名編號，避免遭到舉發。

「閩船」連人帶船已遭留置調查，將面臨網具沒入和新台幣30萬元起跳的罰款，並依違反兩岸人民關係條例送辦。

(中時)

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