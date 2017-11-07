疑8名中東鑽石大盜 佯問路警面前偷走2億鑽石

遭竊的稀世紅寶石The Kimberley Red，1克拉要價6000萬元，業者表示全球僅20顆。（業者提供）

友善列印
中時

6日於世貿展覽遭竊2億元鑽石的珠寶商，7日透過台北市議員王鴻薇舉行記者會。珠寶商表示，當時傍晚6時，在地下1樓停車場忙著搬運器材進後車廂，車前有2名員警站崗，歹徒分工犯案，有人佯裝問路，有人則潛進車內偷走裝有2億元鑽石的皮包逃逸。

信義警分局偵查隊長車宇基表示，根據監視畫面，鑽石大盜皮膚偏黑，應為中東人士，約有8人涉案，已報請北檢指揮，全力偵辦中。他也解釋，因地下1樓停車場停放私人車輛，進出分子複雜，雖然已加派警力巡邏，仍讓歹徒有機可乘。

珠寶商說，經調閱監視畫面，發現這批中東竊賊分工犯案，事先就在攤位前徘徊詢價，表現非常專業，也尾隨他們撤展至停車場，還假裝問路分散員警注意，讓同夥趁隙偷走車內鑽石。

當時員警站在車子右前方，距離遭竊位於車內駕駛座右方置物架的皮包，不到1公尺距離，顯示歹徒手法熟練高超，從他們分工合作模式推斷，研判是國際竊盜集團所為。

珠寶商指出，遭竊的6件鑽石中，以全球僅20顆的The Kimberley Red紅鑽石最為珍貴稀有，遭竊的1克拉就要價6000多萬，另外14克拉的粉紅鑽則高達1億元，另還有喀什米爾藍寶石等，總損失超過2億元。

信義警分局表示，因珠寶展的展出物品價值昂貴，6日當天加派至20多名警力於展區巡邏。珠寶商則坦承輕忽，因員工集體行動，自認安全，沒有保全隨行。

(中時)

世貿珠寶展驚傳2億鑽石遭竊 疑外籍人士涉案

海巡掃蕩「搶魚」陸船 北碇海域… 韓星Rain花蓮火車站空拍取景 警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。