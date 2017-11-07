疑8名中東鑽石大盜 佯問路警面前偷走2億鑽石

2017年11月07日 13:20 中時 胡欣男

6日於世貿展覽遭竊2億元鑽石的珠寶商，7日透過台北市議員王鴻薇舉行記者會。珠寶商表示，當時傍晚6時，在地下1樓停車場忙著搬運器材進後車廂，車前有2名員警站崗，歹徒分工犯案，有人佯裝問路，有人則潛進車內偷走裝有2億元鑽石的皮包逃逸。

信義警分局偵查隊長車宇基表示，根據監視畫面，鑽石大盜皮膚偏黑，應為中東人士，約有8人涉案，已報請北檢指揮，全力偵辦中。他也解釋，因地下1樓停車場停放私人車輛，進出分子複雜，雖然已加派警力巡邏，仍讓歹徒有機可乘。

珠寶商說，經調閱監視畫面，發現這批中東竊賊分工犯案，事先就在攤位前徘徊詢價，表現非常專業，也尾隨他們撤展至停車場，還假裝問路分散員警注意，讓同夥趁隙偷走車內鑽石。

當時員警站在車子右前方，距離遭竊位於車內駕駛座右方置物架的皮包，不到1公尺距離，顯示歹徒手法熟練高超，從他們分工合作模式推斷，研判是國際竊盜集團所為。

珠寶商指出，遭竊的6件鑽石中，以全球僅20顆的The Kimberley Red紅鑽石最為珍貴稀有，遭竊的1克拉就要價6000多萬，另外14克拉的粉紅鑽則高達1億元，另還有喀什米爾藍寶石等，總損失超過2億元。

信義警分局表示，因珠寶展的展出物品價值昂貴，6日當天加派至20多名警力於展區巡邏。珠寶商則坦承輕忽，因員工集體行動，自認安全，沒有保全隨行。

(中時)