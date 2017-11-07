媽祖故鄉莆田花300億建冰雪小鎮

2017年11月07日 13:25 旺報 林永富

在「媽祖故鄉」福建莆田市，當地今年推出了一個總投資60億元（人民幣，下同，約合新台幣275億元）的「冰雪小鎮」項目，是利用液化天然氣（LNG）氣化過程中的冷能商業應用建設冰雪場館，這在大陸創下先例。

莆田口岸是福建進口LNG的唯一口岸，其中約八成用於福建沿海福州、莆田、泉州、廈門、漳州等城市的發電，其餘兩成用於工業氣體、家用能源、汽車動力等。

莆田市委書記林寶金接受《大公報》訪問時表示，根據天然氣作業特點，通常儲存在零下162℃低溫儲存罐內的天然氣，需氣化到20℃才可以進行管道輸送，轉換過程將產生180℃的冷能。以前是抽港口周邊海水上來冷化，導致周邊海水降溫3到5℃，破壞了海洋環境，成為「冷污染」。

現在，通過載冷劑傳輸至冰雪運動項目換熱站，將冷量梯級利用於冰雪運動項目的不同功能區，為滑雪場、滑冰場、酒店及大型購物商場等提供冷能，不僅降低冰雪館營運製冰成本，同時也降低對海洋生態環境的影響，實現LNG冷能的綜合利用。

莆田「冰雪小鎮」選址於莆田湄洲灣北岸的東莊鎮疏港路北側莆頭作業區後方，規畫面積5.68平方公里，建設週期8年，目前已完成了小鎮可行性研究報告等前期工作。據介紹，當地將建設一個具有6000座位的大道競速滑冰館，作為短道速滑比賽和訓練場館，同時亦將建設一個含六條雪道的滑雪館。

據冰雪小鎮管委會副主任陳雄飛介紹，依託LNG冷能商業應用的前沿技術，建設冰雪運動場館，此舉在國內外尚無先例。

(旺報)