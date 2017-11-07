砸1600億降漏水率 政院豪語：4招年增27億噸供水

2017年11月07日 13:44 中時 張理國

行政院長賴清德上午舉行「五缺」缺水記者會，針對產業缺水問題，賴清德提出「開源、節流、調度、備援」四大對策，預估在民國120年可以同時解決北台灣、中台灣、南台灣的缺水問題，賴清德說，預估在120年光是透過開源的短中長期計畫，可以增加每年19億噸供水，節流部分可以省下8億噸供水，光是開源節流就可以增加27億噸供水，加上調度、備援，可以補足全台每日約749萬噸的用水需求。

經濟部次長龔明鑫補充說，為了達到節流，包括台灣自來水公司分階段「降低漏水計畫，以及台北市供水管網改善及管理計畫，共約需投入1626億元經費。

行政院提出缺水問題解決方案，行政院長賴清德說，將透過「開源、節流、調度、備援」等四大對策，預計在民國120年解決缺水問題，但賴清德也說，四大對策中，只有在「極端狀況」時，調度會無法進行。

依照四大對策的落實，行政院預期，台北灣透過北水南送，翡翠水庫支援新北市、石門水庫支援桃園及新竹縣市，到120年時，北台灣產業日需194萬噸，但可以供給207萬噸；中台灣部分，透過台中彰化生活污水、農業用水再利用，到120年時，日需求222萬噸，但可供給254萬噸；南台灣部分，透過高雄開發伏流水，強化高雄台南互調能力，到120年時，日需333萬噸，但可供給341萬噸，解決全台產業用水需求。

(中時)