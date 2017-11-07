啟程赴越出席APEC 宋楚瑜：讓世界看見台灣

親民黨主席宋楚瑜擔任蔡英文總統特使，7日中午率團出發前往越南參加APEC會議，女兒宋鎮邁也再度陪同前往，包括總統府秘書長吳釗燮、外交部長李大維等多人也都前往機場送機。（陳麒全攝）

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親民黨主席宋楚瑜擔任蔡英文總統特使，7日中午率團出發前往越南參加APEC會議，女兒宋鎮邁也再度陪同前往。（陳麒全攝）

親民黨主席宋楚瑜擔任蔡英文總統特使，7日中午率團出發前往越南參加APEC會議，他在機場發表談話表示，「會讓世界看見台灣的努力與誠意」，也希望以平等、互助、互補的方式，與各國共同合作。

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議於10日到11日在越南峴港市舉行；宋楚瑜兩度代表蔡英文總統擔任領袖代表，女兒宋鎮邁也再度陪同前往，並率領多位產經學界人士組成的代表團。包括總統府秘書長吳釗燮、外交部長李大維等多人也都前往機場送機。

宋楚瑜在登機前發表簡短的談話，他表示這次前往越南參加APEC會議，「一定會讓世界看見台灣過去的努力與未來，也讓世界看見台灣在經濟發展，並分享過去相關的經驗。」

宋楚瑜說，全世界都在矚目這次會議，代表團一定會在那裡表達「開放性的地域」的精神和大家合作，包括持續參與多邊與雙邊的關係，也希望利用同樣的精神，以平等、互助、互補的方式，與各國一起共同合作。

他也感謝總統府與外交部，在事先做最好的準備，並強調「我們會讓世界看見台灣的努力、誠意；台灣將是全球經濟發展不可或缺的一員，代表團也一定會齊心協力、全力以赴，圓滿達成任務，不負國人的期待。」

(中時)

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