韓星Rain花蓮火車站空拍取景 警：若有蒐證畫面可罰

警方要開罰韓星Rain？(報系資料照 張祐銘攝)

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韓綜《團結才能火》疑似在花蓮車站使用空拍機，遭到民眾檢舉。（資料照）

韓國綜藝節目《團結才能火》，韓星Rain等人今早搭台鐵赴花蓮取景，卻因為助理疑似在車站違規使用空拍機拍攝，遭到同行民眾檢舉違反《民航法》，警方到場察看時，韓方工作人員早已離開，警方指出，花蓮車站屬於機場禁航區，若違規屬實最高可開罰150萬元。

《團結才能火》在台拍攝第2天，一大早鄭亨敦、金成柱、安貞桓、金勇萬和Rain搭乘自強號南下前往花蓮，警方指出，韓方電視台工作人員因態度強硬引起貼近媒體不滿，加上工作人員在車站拿出空拍機測試遭到阻止，雙方疑語言不通，發生爭執。

民眾認為花蓮火車站因電氣化，嚴禁在周圍使用空拍機，避免因機器墜落造成交通事故，而且車站上方與軌道也是空軍戰機訓練航道；韓方工作人員則拿出向太魯閣國家公園申請空拍同意書，自認合法，雙方爆發衝突，還有人因此向警方報案檢舉。

據目擊民眾指出，韓方工作人員有使用空拍機起飛一下子，但警方獲報到場時，韓方人員早已離去，並沒有看到使用空拍機情事，花蓮縣警方指出，歡迎民眾提供蒐證畫面，若行為屬實行恐將涉嫌違反《民航法》，將交由民航局認定裁罰。

警方表示，空拍機專法還未公告實施，現有民用航空法規定，機場附近的禁航區、限航區內，空拍機不得進入，違者可開罰30萬至150萬元，呼籲民眾，民航局網站有國內機場周邊屬禁航區範圍，空拍機玩家上路前，應查明以免觸法挨罰。

行政院在10月26日通過《民用航空法》修正草案，明定重量250公克以上的遙控無人機需實名註冊，操作重量1公斤至25公斤的無人機，且裝置導航設備，應經測驗合格取得相關操作證。

(中時)

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