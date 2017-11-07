遊韓發生痛哭慘劇 女星整排牙撞斷全身血毀容

香港女星迪子赴韓旅遊發生意外，在餐廳撞斷牙齒，當場血流如注。(取材自迪子臉書、東網on.cc)

友善列印
中時電子報

昨沈殿霞之女鄭欣宜才爆出摔斷腿意外，擔心影響演唱會而淚崩，現香港演藝圈又有女星受重傷！曾受邀來台演出的香港女星迪子(林柏迪)，日前赴韓旅遊發生意外，竟然因此讓明星最重要的臉部受到重創，牙齒幾乎整排斷掉，當場血流不止。

據《東網on.cc》報導，歌手迪子上月底跟女性友人開心前往韓國旅遊，孰料才第一天就發生意外，他們前往一家餐廳吃飯，兩人不慎跌倒，迪子還剛好正面撞在鋼椅上，力道之重讓她整排牙齒被撞歪，甚至部分斷牙當場噴飛，血流如注，身上、腳上也有撞傷，還因椅子壓住雙手，一度無法動彈，還好有位外籍客人反應機敏，趕緊幫她叫救護車送急診。

迪子用僅存的力氣在救護車上傳訊息給弟弟，取消接下來的演出，但在傷好得差不多之前，不敢跟媽媽講，而迪子傷勢嚴重，經診斷雙手需要打石膏，讓她擔心手部留下後遺症不能再彈琴，會影響生計，此外，傷得最嚴重的嘴巴則縫了23針，斷齒也緊急在神經壞死前做了修補手術，而迪子雖然相當疼痛與擔心，但因臉上傷口太多，她只能強忍不哭，免得影響復原。

傷後的迪子選擇先不要返港，待在韓國繼續治療養傷，每天輪番冰敷、熱敷好讓臉部快消腫，她很慶幸民宿員工是香港人，在韓休息這幾天都多虧對方照顧，加上當地醫護人員的悉心照顧，醫生表示迪子恢復的不錯，但日後嘴唇可能會留疤，只能靠化妝來遮掩。

(中時電子報)

花蓮軍事基地旁開空拍機 《團結… 「爾康」周杰來台喊無陌生感 被…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。