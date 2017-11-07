遊韓發生痛哭慘劇 女星整排牙撞斷全身血毀容

2017年11月07日 13:10 中時電子報 吳品瑤

昨沈殿霞之女鄭欣宜才爆出摔斷腿意外，擔心影響演唱會而淚崩，現香港演藝圈又有女星受重傷！曾受邀來台演出的香港女星迪子(林柏迪)，日前赴韓旅遊發生意外，竟然因此讓明星最重要的臉部受到重創，牙齒幾乎整排斷掉，當場血流不止。

據《東網on.cc》報導，歌手迪子上月底跟女性友人開心前往韓國旅遊，孰料才第一天就發生意外，他們前往一家餐廳吃飯，兩人不慎跌倒，迪子還剛好正面撞在鋼椅上，力道之重讓她整排牙齒被撞歪，甚至部分斷牙當場噴飛，血流如注，身上、腳上也有撞傷，還因椅子壓住雙手，一度無法動彈，還好有位外籍客人反應機敏，趕緊幫她叫救護車送急診。

迪子用僅存的力氣在救護車上傳訊息給弟弟，取消接下來的演出，但在傷好得差不多之前，不敢跟媽媽講，而迪子傷勢嚴重，經診斷雙手需要打石膏，讓她擔心手部留下後遺症不能再彈琴，會影響生計，此外，傷得最嚴重的嘴巴則縫了23針，斷齒也緊急在神經壞死前做了修補手術，而迪子雖然相當疼痛與擔心，但因臉上傷口太多，她只能強忍不哭，免得影響復原。

傷後的迪子選擇先不要返港，待在韓國繼續治療養傷，每天輪番冰敷、熱敷好讓臉部快消腫，她很慶幸民宿員工是香港人，在韓休息這幾天都多虧對方照顧，加上當地醫護人員的悉心照顧，醫生表示迪子恢復的不錯，但日後嘴唇可能會留疤，只能靠化妝來遮掩。

(中時電子報)