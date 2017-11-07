嫌41歲老婆太老 男子怒告媒人詐欺

2017年11月07日 13:21 中時 張穎齊

基隆市1名楊姓男子，去年3月透過婚介認識1名吳姓陸籍女子（41歲），2人在福建相親後，便在當地法院辦理公證結婚，還請客召開婚宴，怎料楊男卻在事後反悔，嫌棄女子太老，指控婚介的吳姓負責人（50歲）涉嫌詐欺，經基隆地檢署審理後，認為婚約分明是兩情相悅，予以不起訴處分。

楊男因不甘單身多年，去年向「社團法人中華民國外籍聯姻輔導暨婚介促進協會」負責人吳男尋求協助相親，並簽訂一條婚姻媒合契約，要求吳男必須安排20至30歲間的大陸及妙齡女子與他成婚，前後付了共20萬元，吳男於是引薦他前往大陸福建省，安排相親。

抵達福建後，吳男安排了10餘名陸籍女子供楊男挑選，楊男相中其中的吳女，認為她是可以與他共度下半輩子的真命天女，於是興沖沖地和吳女到當地法院公證結婚，隔天又張羅了婚宴，邀請女子家屬等一同饗宴。

豈料不久，楊男認為41歲的吳女並不符合他當初要求的年齡條件，覺得自己受騙上當，氣得控告媒人吳男違反契約內容涉嫌詐欺，基隆地檢署接獲後便著手審理，2人對簿公堂。

經檢方審酌後，認定楊男當初迎娶吳女，在當地法院公證結婚時，分明會知道對方身分證上的年齡，若嫌棄對方年紀太大，那更不會在隔天還召開婚宴，有違常理，予以吳男不起訴處分。

(中時)