裡應外合 台灣母女菲監獄販毒 特勤當保鏢 典獄長被撤換

2017年11月07日 13:20 中時電子報 楊幼蘭

雖然菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）大力掃毒，自上任以來，為了掃蕩毒蟲，已「法外處決」了成千上萬人，但仍無法杜絕毒品買賣。

據中央社7日報導，菲律賓緝毒署（PDEA）探員昨天分別突檢一對母女所在的牢房及公寓，查獲大批安非他命，其中母親持有台灣護照，是無戶籍國民。

緝毒署署長艾奎諾（Aaron Aquino）在報告中說，探員昨天清晨到馬尼拉南郊的女子監獄臨檢，從72歲婦女姚玉麗（Yu Yuk Lai）的牢房裏，搜出超過2公斤的安非他命，還有包括新台幣在內的一批外國貨幣。

牢房裏的毒品分別藏在容器，塑膠袋及婦女用衛生棉裏。

接著緝毒人員中午突檢她女兒王天鳳（Diane Uy）的住所，也就是位於馬拉坎南宮附近的一棟公寓，再搜出2公斤多的安非他命。

據菲律賓媒體報導，報導姚玉麗是台灣人，已因毒品案在菲國坐監多年。經法務部調查局駐菲聯絡官向菲方查證，得知她是香港籍，但同時持有台灣護照，為無戶籍國民，而王天鳳則是菲籍華人。

王天鳳在住家附近開了一家米店，自稱是合法米商，家中的毒品是遭菲國執法人員栽贓。一名警隊特別行動組人員也將一併被捕接受調查，據信他是王天鳳的保鏢。

艾奎諾說，王天鳳是女子監獄的合約供米商，出入監獄時享有特別待遇，可能就是利用這樣的關係，得以運毒進監獄，而這座女子監獄的典獄長已被撤換。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)