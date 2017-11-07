民視員工有口福！總部頂樓「可食地景」美味又健康

2017年11月07日 13:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在自家、辦公大樓享綠意！品味健康又自然的「可食地景」！新北市政府與民視公司共同在林口總部屋頂推動「公私家菜計畫」起跑，該計畫利用企業辦公大樓屋頂、露臺空間打造成具有景觀效果及休憩價值且體驗農耕的地景，讓員工可以在辦公大樓屋頂種植蔬菜縮短食物里程，還能讓員工身心得到放鬆。

民視位於林口數位媒體總部在今年的6月正式落成，是一棟全新辦公大樓，大樓原有屋頂為分區塊的草皮，為響應市府可食地景政策，公私協力將原有草皮賦予更多功能，規劃約250平方公尺的面積營造可食地景，分17個區塊供員工種植，利用當季的綠色萵苣、芥菜、花椰菜、蔥與紫色青江菜、紅色奶油萵苣做搭配，營造織布地景的感覺，現場由老師帶領民視員工種植蔬菜，並解說種植間距及後續照顧。

新北市長朱立倫表示，新北市政府推動可食地景以來針對社區、鄰里閒置空地或是學校機關等空間。（新北市景觀處提供）

市長朱立倫表示，新北市政府推動可食地景以來針對社區、鄰里閒置空地或是學校機關等空間，首次與企業合作「公私家菜計畫」，在企業辦公大樓屋頂推廣種植可食地景，目前新北市約有27萬家企業，藉由與民視合作公私家菜計畫來拋磚引玉，希望讓更多企業加入，另外也邀請公私家菜計畫的合作夥伴致理科技大學創新學院院長陳瑛琪來參加，陳瑛琪表示，農業局推動可食地景是結合各局處努力，謝謝新北市府用心跟本校一同合作，才能成就致理屋頂目前美麗的樣子，未來持續與市府合作推廣可食地景。

林口民視董事長郭倍宏表示，很開心跟新北市政府合作，政府提供屋頂可食植栽種植經驗、知識及輔導土壤送驗，藉由公私協力在屋頂種植，不但可以營造美景還可以成為員工舒壓放鬆的地方，未來有部分收成將作為公益。另外，民視也在另一半部屋頂打造絲瓜棚架，規劃種植了絲瓜及瓠瓜，並在下面擺放了休閒座椅，讓員工可以到此休息、乘涼。

歡迎有興趣的企業響應本計畫，請來電洽詢(02)2960-3456#3141沈小姐，新北市府將會安排相關諮詢及輔導。

(中時電子報)