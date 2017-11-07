7旬婦暗夜持刀揚言輕生 警奪刀救人

2017年11月07日 13:36 中時 蔡依珍

員警陳柏維機警奪刀救人。（蔡依珍翻攝）

員警陳柏維機警奪刀救人。（蔡依珍翻攝）

員警陳柏維機警奪刀救人。（蔡依珍翻攝）

74歲的鄭姓老嫗，6日凌晨持刀站在公寓前喃喃自語，警方趕到時老婦人突然情緒激動、揚言輕生，作勢往肚子刺，員警邊安撫、邊轉移話題，趁她轉頭跟鄰居說話時，英勇箭步上前奪刀，順利解除危機，並將她送醫治療，婦人女兒事後頻頻跟警方道謝。

桃園分局中路派出所警員陳柏維及許冠廷6日凌晨1點半接獲民眾報案，稱74歲的鄰居鄭老太太拿了把長約25公分的水果刀，站在公寓門口喃喃自語，擔心她會想不開。

老嫗見制服員警到場，突然情緒失控，激動高喊要輕生，2警見狀連忙安撫情緒，關心道：「你有甚麼困難我們可以盡量幫妳！」鄭老太太娓娓道出自己失眠，覺得心煩氣躁，說到激動處一度拿起刀子作勢往肚子刺。

2警連忙出言關心她家人、試圖轉移注意力，正好鄰居聞聲下樓查看，老婦人見熟人來轉頭說話，警員陳柏維見機不可失，一個箭步衝上前奪刀，順利解除危機，與消防人員合力將老太太送往醫院，並通知家屬。

鄭老太太的女兒聞訊趕至，說母親獨居在桃園，家人常常探視，曾聽母親抱怨晚上很難睡，加上脾氣較大，所以出現激烈失控的舉措，頻頻感謝員警果斷幫忙。

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(中時)