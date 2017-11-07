2公頃蕎麥花田 新社花海一大亮點

新社花海週六即將登場，立委江啟臣上午邀集農委會等會勘。（陳淑娥攝）

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2公頃的蕎麥區開滿白色小花，置身其中充滿韓劇的浪漫氛圍。（陳淑娥攝）
2公頃的蕎麥區開滿白色小花，置身其中充滿韓劇的浪漫氛圍。（陳淑娥攝）
可食地景區種植120種蔬菜及40香草，圖為梅花餐。（陳淑娥攝）

一年一度的新社花海將於11日登場，今年有別於以往，結合浪漫台3線，以休閒農業及文化觀光為主軸，串聯在地社區、商圈及農業，力求轉型，打造花海成為新社的代名詞；其中，2公頃的蕎麥區融合韓劇氛圍，堪稱一大亮點，讓遊客恣意徜徉在這塊繽紛的大地桌布。

為期2周的新社花海開幕在即，雖然目前園區花開僅2成，且還在加緊布置中，但已吸引不少迫不及待的遊客大飽眼福，立委江啟臣上午邀集農委會等會勘，希望新社花海積極轉型，與地方農會、學校等結合，為地方帶來繁榮。

「新社花海行，漫遊台三線」新社花海佔地31公頃，景觀區面積約15公頃，分為「大地桌布」與「可食地景」兩個意象主軸，以全新的視覺創意融入展區進行整體規劃。種苗繁殖場長張定霖表示，今年新社花海結合台3線，將帶動6個休閒區及11個社區主動參與，在地化力求轉型，讓花海成為一個平台。

農場主任陳學文指出，今年擴大種植2公頃的蕎麥區，並設置穿越時空的任意門，呈現出韓劇「鬼怪」場景，還有30公尺的步道，可以讓民眾漫步其中，蕎麥區目前開花約8成，一整片的白色小花，顯得格外浪漫。

交通局也規劃自11月11日起至26日止，每周六、日提供2條接駁車路線，去程發車時段為上午8時至下午4時，可在太原停車場及豐原火車站搭乘；回程自花海展區出發，發車時間為上午10時至下午6時；車班均為每15至20分鐘一班次，坐滿即發車，鼓勵踴躍搭乘大眾運輸前往新社花海，以免交通壅塞。

(中時)

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