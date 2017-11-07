特殊需求者潔牙比賽 身心障礙者賣力刷牙

嘉義縣牙醫師公會和天主教安道基金會共同發舉辦特殊需求者潔牙比賽，共有上百位身心障礙朋友報名。（呂妍庭攝）

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嘉義縣牙醫師公會和天主教安道基金會共同發舉辦特殊需求者潔牙比賽，共有上百位身心障礙朋友報名。（呂妍庭攝）
嘉義縣牙醫師公會和天主教安道基金會共同發舉辦特殊需求者潔牙比賽，共有上百位身心障礙朋友報名。（呂妍庭攝）
嘉義縣牙醫師公會和天主教安道基金會共同發舉辦特殊需求者潔牙比賽，共有上百位身心障礙朋友報名。（呂妍庭攝）

據統計，身心障礙人士蛀牙率平均20多％，為落實口腔保健，減少身障者疾病發生，嘉義縣牙醫師公會積極與社福機團體合作，針對特殊需求者進行潔牙訓練與衛教，7日上午牙醫師公會和天主教安道基金會共同發舉辦特殊需求者潔牙比賽，共有雲嘉南9家身心障礙機構，上百人參加。

安道基金會執行長吳敏華表示，往年聖心教養院、敏道家園自行辦理內部潔牙比賽，去年安道基金會發起跨機構合作辦理潔牙競賽，就有4家機構參加，大家相互切磋學習潔牙技巧，今年第2屆因熱烈響應，規模再擴大。

嘉義縣牙醫師公會理事長李口榮指出，發展遲緩、身心障礙者之家屬常偏重在孩子的障礙狀況，由於孩子肢體活動受限，或有咀嚼吞嚥困難、口腔肌肉及神經敏感等問題，得尋求受過特殊訓練合格的牙醫師看診，不僅就醫不便，醫療費用也常讓家長卻步，期許透過實地競賽與評審過程，加強服務對象與照顧支持者正確刷牙技巧，以降低身心障礙者的口腔問題。

(中時)

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