撿100元 82歲老婦被告侵佔

82歲老婦不願歸還檢到的100元，吃上侵佔遺失物罪官司。(示意圖：中時資料照)

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中時

蕭姓婦人今年3月中在嘉義市一家雜貨店門口掉了100元，被坐在門口的82歲蔡賴老婦看見，老婦人從蕭婦腳邊把錢撿起來佔為己有，事後蕭婦告訴她錢是她掉的，但老婦人卻說不知道錢是誰的，不願歸還，雙方一言鬧上派出所，警方調出監視器，查出蔡賴老婦確實有撿錢的動作，7日嘉義地方法院判決蔡賴老婦因侵佔遺失物罪，判繳1000元給國庫。

嘉義地方法院聲請簡易判決書指出，被告蔡賴婦人3月14上午在嘉市西區一家秋琴商店門口，見地上有告訴人蕭婦遺落的100元，竟意圖為自己不法所有，基於侵佔遺失物之犯意，拾起紙鈔後佔為己有，蕭婦經旁人提醒才發現100元掉落，向被害要求歸還未果，遂報警處理，經調閱監視器，確認被告犯罪事實。

蔡賴老婦承認自己有撿到錢，卻否認有侵佔犯行，經調閱監視器畫面，告訴人當時在店門口和人交談，有一捲紅色紙鈔掉落在其腳邊，被告原本坐在門口的矮凳上，看到告訴人移動時，地上有1張百元鈔票，就彎身拿起鈔票，判決書認為，被告當時已知紙鈔是告訴人遺失物，並無她應訊時所稱不知情所以未歸還，顯見是卸責之詞。

判決書表示，被告所犯侵佔遺失罪，因已滿80歲，依法得減輕其刑，再審酌被告因一時貪念才會取走100元佔為己有，考量告訴人損失並不嚴重，併諭知易服勞役折算標準，處1000元罰金，如易服勞役以1000元折算1日。

(中時)

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