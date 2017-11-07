「爾康」周杰來台演出《北京法源寺》送票給瓊瑤、避談林心如

2017年11月07日 14:17 中時 林淑娟

周杰（右一）等演員宣傳即將演出的《北京法源寺》。（林淑娟攝）

「爾康」周杰主演的舞台劇《北京法源寺》，8、9日將在台北國父紀念館大會堂演出三場，周杰與奚美娟、賈一平、黃小立等該劇演員7日中午出席宣傳記者會，周杰表示，他已經託人給瓊瑤阿姨送了票，邀請她來看劇，但不知道她能否出席。

飾演光緒皇帝的周杰致詞時表示，12年沒來台北，感覺非常親切，因為現在的北京已經進入冬季很寒冷，來台北就可以把厚厚的冬裝脫去，但這是他第一次在台北演出舞台劇，由於這部劇改編自李敖大師的原創小說，所以來台灣演出一直是團隊的願望，希望台灣之行可以讓台灣觀眾感受難忘的演出，也希望能給李敖大師帶來祝福，希望祝他身體健康快樂。

他表示：「12年前最後一次來台灣，事隔12年，感覺真的時間過得太快，但到台灣也不覺得陌生，感覺就像到了內地其他城市一樣，沒有任何陌生感。」他說自己喜歡吃，是個吃貨，很多朋友還給他台灣美食攻略，但他回說「我哪有空去吃」，他很希望能在台灣多演個10場、8場，讓更多人來看，「台灣有文化底藴的人很多，也對歷史題材關心，應該很適合台灣觀眾，可惜只能演出三場。」

被問是否邀請瓊瑤阿姨或其他藝人朋友來看戲，他說已經通過接待方，給瓊瑤阿姨送了票，「我已經邀請她了。我知道瓊瑤阿姨因為平鑫濤叔叔的事可能心情不好，所以沒有去打擾她，也不知道她會不會來。」至於有無跟林心如聯繫、是否會邀請她來看舞台劇等問題，他僅面帶微笑對記者搖搖頭避而不談，並一度伸出食指比出噤聲動作說「我不知道」，隨即離開。

(中時)