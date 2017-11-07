偷情夫不打自招 滑手機誤將與小三床照傳給老婆

一名男子滑手機「失手」，誤將與小三床照LINE給老婆。( 圖／Times of India Blogs)

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中時電子報

大部分人都有滑手機誤傳訊息經驗，但如果見不得人的照片「傳錯人」，就真的是糗大了。就有一位男子去年2月，把3張與小三的床上親暱照片，在LINE「失手」傳給了老婆，偷情一事就這樣「不打自招」。

根據《蘋果日報》報導，新北市一名李姓男子，去年2月將3張與徐姓小三的床照誤傳給老婆，李妻看到小三賢緊貼老公、兩人露出幸福洋溢表情，怒向兩人求償50萬元。

最後李男因為這次「失手」，付出的代價是被新北地院判賠15萬元，徐女則與李妻達成2.5元和解。最重要的是，李男與小三恐無法再偷情了。

李男因工作忙碌需進公司宿舍，且過年才返家與妻子及三名子女過年，2016年2月10日大年初三，　李男突然在LINE傳了3張照片給李妻，不料都是丈夫與一名女子在床上的偷情照自拍照，每張照片不僅兩人都露出愉悅笑容，其中一張女子更是用左手環抱住老公，氣的李妻憤而向兩人提告求償50萬元。

《蘋果日報》報導，新北地院審理時除了考量3張偷情照，也看了李妻與徐女LINE的通訊內容，徐女承認李男與李妻分開「我也要負一點責任」，「他在我旁邊，好要找他嗎？」。可見李男與徐女確實有逾越一般友人關係，認為一審判決兩人賠償30萬元、各付15萬元相當合理。

因徐女與李妻達成2.5萬元和解，因此李男仍需獨自賠償15萬元。一度向法院提出離婚訴訟的李妻，後顧及3個小孩撤回訴訟。

(中時電子報)

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