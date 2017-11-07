到歐美旅遊不需要積假嗎？ 「姑婆勇」發言激怒一堆網友

為解決一例一休爭議，民進黨舉行行政立法協調會，會後行政院發言人徐國勇報告這次勞基法修法方向。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

一例一休修法版本賴揆昨日拍板定案，但也傳出部份綠委反對聲浪。對於加班工時與休假日的彈性調度，行政院發言人徐國勇今（7）日為政策辯護說，如果勞工希望到歐美旅遊，難道不需要積假嗎？此「幹話」一出，廣大勞工立刻嗆聲反問，「22k怎麼去歐美？」、「台灣這種薪水、房物價，你跟我說到歐美旅遊？」

徐國勇發言在PTT引起網友熱議，鄉民們毫不留情地批評說，「姑婆勇果然是低能覺青的最愛，這種話都說得出來」。還有人反問，「22K是要怎麼去歐美玩？」「要靠加班才能過生活的勞工去歐美旅遊？？？」「台灣這種垃圾薪水、垃圾房物價，你跟我說到歐美旅遊？？？」不然就是哀嘆「嗟乎！何不食肉糜？」「真的很可笑…官就是官…不知道人間疾苦…」。

有些網友從勞基法角度檢視，打臉徐國勇的發言。網友提到「能夠去歐美的，就不是迫切需要勞基法保護的員工」「勞基法是保障勞工不要過勞，還是保障旅遊啊」「講幹話，這種休法是有讓辦法讓你去歐洲旅遊？」「連續工作12天，休假都補眠看病了，還去歐美旅遊」。

長程旅遊該如何規畫，網友也不買帳徐國勇的「用心良苦」，網友指出「是不會用特休喔，智障」「較長程的旅遊是靠例假日+特休，台灣這兩點都很科科」「連休三天以上就要上簽呈，五天以上必引來主管白眼」「那你們把七天假還來啊」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢實業坊八卦版

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