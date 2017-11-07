學者：小英見史明如小女孩見偶像 暴露內心世界

2017年11月07日 14:21 旺報 潘維庭

國民黨智庫「國家政策研究基金會」7日上午發表民調稱，46.6%的民眾認為蔡總統的大陸政策對維持兩岸和平穩定沒有幫助，有媒體問到，若施政不滿意度壓力增大，蔡政府的兩岸政策是否可能調整？有學者認為，民進黨權力結構的深綠板塊已形成，支持者難接受蔡在兩岸政策再釋放善意，加上從獨派大老史明的百歲生日，蔡總統前去祝賀，「像小女孩看到偶像」，也反映她的內心世界。

「國家政策研究基金會」7日上午舉行「蔡英文大陸政策滿意度」民調記者會，認為蔡總統的大陸政策，對兩岸關係的和平穩定非常沒有幫助占18.8%、不太有幫助27.8%、還算有幫助19.2%、非常有幫助3%、無反應31.3%。

與會學者、文化陸研所所長龐建國認為，民進黨深綠板塊已成，不可能接受蔡英文有再釋放兩岸善意的動作，也使她調整兩岸政策空間有限，於是她一再表示已釋出最大善意，「再往前走就會失去黨內支持」，他提到，史明百歲生日、蔡英文前去祝賀，「像小女孩看到偶像」，反映其內心世界；而大陸對蔡政府「文化台獨」動作愈來愈在意，如兩岸企業家峰會上俞正聲致詞即點出，大陸無法接受台灣搞文化台獨。

國政基金會資深顧問朱新民則提到，新加坡總理李顯龍說「兩岸現在最好的現狀是維持僵局」，是指沒有發生戰爭、沒有直接衝突，「但僵局對台灣生存發展、安全是有幫助的嗎？」朱新民表示，民眾若以為現在表面上和平穩定，但兩岸民間卻出現對立、仇恨，正常化機制交流停頓，制度化的溝溝管道無法進行，若對岸壓力持續推進，對台灣絕對不是很好情勢。

文化政治系講座教授陳一新指出，陸方近期新的涉台人士了解國際事務，即是想把壓力推向美國，透過美國壓制台灣親獨立的力量，這效應可能會反映在這次習川會或會後。陳一新評估，這次習川會大概不會有公報，也不會有第四號聯合聲明，但可能有聯合記者會聲明，可能在陸方壓力下出現「反台獨」、「不接受、不承認台獨」等文字。

(旺報)