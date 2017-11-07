陳建仁籲各國醫療專家 支持台灣加入國際組織

2017年11月07日 14:22 工商 崔慈悌

世界醫院今年首度在台灣舉辦，副總統陳建仁今天表示，從今年開始，臺灣開始推動「健康醫院認證」，希望不久的將來，每一家醫院都會成為智慧醫院，為國內外病患提供更具尊嚴的醫療及照護方案。也呼籲各國與會者支持臺灣參與國際性的醫療衛生組織及會議。

陳建仁今天出席「國際醫院聯盟第41屆世界醫院大會」開幕典禮致詞時表示，今年是「世界醫院大會」（World Hospital Congress）第一次在臺灣舉辦，共有來自48個國家且超過850位專家參與，是一次成功的紀錄。

陳建仁指出，本次盛會是臺灣醫院體系和國際拓展對話的重要里程碑。今年的大會主題是”Patient-Friendly & Smarter Healthcare”，這正是臺灣在努力的方向。

他說，從今年開始，臺灣開始推動「健康醫院認證」，透過「健康促進」、「高齡友善」和「低碳環境」等指標，鼓勵醫院朝「以人為本」以及「永續發展」的方向，持續提昇服務品質。

臺灣的醫療產品及服務向來在世界上名列前茅，現在更進一步往智慧化的方向發展。我們推動將數位科技導入醫事服務已行之有年，目標就是為民眾營造一個高效率、高品質的就醫環境。目前臺灣政府也正在鼓勵物聯網、AI技術廣泛應用於醫療照護產業。

陳建仁指出，從過去醫療發展的歷史，我們知道醫療科技的進步，總是源自於對人性的關懷。他相信，今日智慧科技的創新，一樣會為我們帶來友善醫療的契機，臺灣會把握這個契機，妥善運用智慧科技來貼近不同病患的需求，量身打造他們所需要的服務。

「我們希望不久的將來，臺灣每一家醫院都會成為智慧醫院，為國內以及來自世界各地的病患，提供更具尊嚴的醫療及照護方案」，他說，臺灣將會在友善和智慧醫療的領域不斷前進，並扮演開拓者的角色。

他期盼在座專家們能發揮各自的影響力，繼續支持臺灣參與國際性的醫療衛生組織及會議，並表示，臺灣會善用自己的實力並付諸行動，持續證明我們能為全人類的健康做出更多的貢獻。

(工商)