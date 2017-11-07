陳建仁：有信心加強台美友好互惠關係

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美國總統川普展開亞洲行，「川習會」也將登場，副總統陳建仁今天接見美方記者團時強調，台美關係立基於自由、民主、人權、法治及市場經濟等共同價值，「我們有信心在台美兩國的共同努力下，雙邊友好及互惠的關係將持續加強」。

蔡英文總統日前剛結束太平洋友邦之旅返國，此行在過境夏威夷時曾與美國智庫「東西中心」學者專家交換意見，陳建仁今天接見東西中心「2017亞太新聞獎助計畫」記者團，期盼台美兩國共同努力，持續加強雙邊友好及互惠關係。

陳建仁表示，台灣在保護及提升政治及新聞領域的自由度上，向來不遺餘力。根據美國人權組織「自由之家」《2017年全球自由度調查報告》，台灣已連續18年列為「自由國家」。同時，「無國界記者組織」發表的「2017全球新聞自由指數」，也將臺灣新聞自由度列為亞洲第1、全球第45名，較前一年進步6名。

「無國界記者組織」並於今（2017）年7月18日，來台成立亞洲第一個分支機構暨東亞行政中心。

他說，美國是世界上最重要的民主國家之一，也是台灣最堅強的國際夥伴。台美關係立基於自由、民主、人權、法治及市場經濟等共同價值，無論在區域或全球事務上，台灣將持續做為美國最緊密且可靠的夥伴。

陳建仁表示，我們有信心在台美兩國的共同努力下，雙邊友好及互惠的關係將持續加強。他並重申我國對台美關係的重視和承諾，期盼未來與美國各界共同努力，持續提升台美雙邊關係。

他說，總統此行訪問太平洋友邦，去、返程分別過境美國檀香山及關島，顯見台灣與美國之間的友好關係，對於提升雙邊關係，「我們寄予厚望且深具信心。」

(工商)

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