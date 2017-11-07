慘！德州教堂遭血洗 一家痛失8兒孫幾近滅門

2017年11月07日 14:17 中時電子報 蔡萱

教堂槍擊案現場。(圖/美聯社)

美國德州薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）小鎮周日中午發生駭人聽聞的濫射槍擊案，造成這座人口不足千人的小鎮26死30多傷的慘劇，眾多罹難者中包含牧師的女兒、嬰兒、懷孕婦女，其中有教堂助理牧師的家庭更師痛失家族3代共8名成員，幾乎遭到滅門，讓要白髮人送黑髮人的祖父母傷心欲絕。

據《華盛頓郵報》報導，在薩瑟蘭泉鎮第一浸信會擔任助理牧師的60歲霍爾庫姆（Bryan Holcombe）當時正在教堂台上佈道，與他坐在台下58歲的妻子卡拉（Karla）在這此慘案中喪生。同時這對夫妻的懷有身孕的媳婦克莉絲托（Crystal）與她的3名子女也都中槍身亡，兒子約翰（John）及另外2名孩子則逃過一劫。這對夫妻的另一名兒子馬可（Marc）與才1歲大的女嬰諾拉（Noah ）也都成為槍下亡魂。

助理牧師霍爾庫姆和其妻卡啦。(圖/路透)

懷有身孕的克莉斯托和腹中的孩子也在這場慘案中喪生。(圖/路透)

助理牧師霍爾庫姆的父親喬（Joe）與其妻克拉莉絲（Claryce）則傷心欲絕表示，經過這次的劫難後，他們不但要白髮人送黑髮人，而且還要一次送走8個家庭成員及一名未能出世的曾孫，霍爾庫姆一家簡直慘遭滅門。

喬和克拉莉絲表示，他們家族十分積極參與教會事務。當天事發後一小時他們接到其他教友電話告知他們教堂發生一起槍擊案。沒想到之後教堂牧師也打來告知他們兒子和兒媳喪生了，接著噩耗頻傳，他們才從受傷的孫子約翰口中得知，家中其他6名成員也遇難，讓他們傷心欲絕。

(中時電子報)