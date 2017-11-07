刺激運動風氣 看比賽、捐助運動員都可抵稅

2017年11月07日 14:31 中時 朱真楷

為刺激民眾參與運動賽事的風氣，並提升運動員保障，立法院今天三讀修正通《過運動產業發展條例》部分條文，規定教育部為培養支援運動員，可設置專戶；個人未指定特定運動員而捐贈專戶，全數作為列舉扣除額。

值得一提的是，新條例也明訂，為促進職業運動產業發展，各級政府與公營事業得配合國家體育政策及運動產業發展計畫投資，股份比例不得超過50%。

今天三讀通過的條文，主要重點有二，第一是鼓勵民眾參與運動賽事，為營利事業捐贈經政府登記有案的體育團體、培養支援運動團隊或運動員、推行事業單位本身員工體育活動、捐贈政府機關及各級學校興設運動場館設施或運動器材用品、購買於國內舉辦運動賽事門票，並經學校或非營利性團體捐贈學生或弱勢團體，得依所得稅法規定以費用列支，不受金額限制。

第二，為提升運動員保障，新條文規定教育部為培養支援運動員，得設專戶，辦理個人對運動員捐贈有關事宜，民眾個人透過專戶對教育部認可的運動員捐贈，於申報所得稅時，未指定捐贈特定運動員者，為對政府捐贈，全數作為列舉扣除額。

如果指定捐贈特定運動員，視同捐贈所得稅法規定的教育、文化、公益、慈善機關或團體，可作為列舉扣除額，相關列舉扣除金額，不計入遺產及贈與稅法贈與總額。

(中時)