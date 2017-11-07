外銷戰艱困　台灣香蕉在杜拜賠錢賣

台灣香蕉在杜拜溫州超市售價為每公斤5.9阿聯酋迪拉姆(AED)，換算台幣約48.4元。（台農發提供）

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中時

先前農委會與台農發公司將台灣香蕉銷往杜拜，最近登上杜拜超市，零售價僅每公斤48.4元，遭外界質疑虧本賣，行銷失敗；台農發表示，這次經驗證實台灣保鮮技術讓香蕉可遠赴中東，且售價與年花數十億元行銷的跨國公司相當，台灣可對自己人更有信心。

先前台灣香蕉產低價低迷，最低一公斤僅7元，當時台農發公司以每公斤16元的價格採購了6公噸的雲林蕉，外銷到杜拜，並喊出讓台灣蕉賣到每公斤50元的目標，事後該批香蕉成功在杜拜當地的華人市場「溫州超市」，零售價格為每公斤48.4元。

不過有評論農業的臉書粉絲專業質疑，最後台灣蕉在杜拜賣出48.4元的售價，但算一算，台農發採購該批香蕉的價格就要每公斤16元，海運運費大概也是每公斤16元，光成本已經32元，還不包含清關費、貿易商利潤、通路商利潤，質疑台農發賠本賣台灣蕉，宣傳意義大於實質意義，看不出專業操作，當初政府根本不必成立台農發。

對此，台農發表示，溫州超市是當地非常有名的超級市場，在杜拜工作的華人約有40萬人，幾乎每個人都要到溫州超市購物，上架競爭非常激烈，這次台灣蕉賣到杜拜，還打入溫州超市，是結合了外貿協會、當地代表處還有在地台商的力量，才得到的成果，過去台灣農業很難打組織戰，但台農發做到了。

台農發強調，過去30年台灣香蕉未曾到過度拜，更未有上國際市場作戰，以往台灣蕉外蕉深深仰賴日本市場，但日本人主要買香蕉的季節集中在3月到6月，其他時間台灣蕉無路可去，一定要靠分散市場才能解決問題。杜拜不像日本，對台灣並無深入的認識，在這樣一個不了解台灣香品質的市場，台灣蕉的零售價，幾乎和每年花幾十億打廣告的跨國企業都樂公司所售的香蕉相當，成功建立起口碑。

台農發指出，此次銷往杜拜的台灣蕉，經過16天的運輸後果軸仍相當堅硬，毫無發霉跡象，更證實了台灣的遠距保鮮技術相當成功，但平心而論台農發確實虧錢，國際競爭沒有達到滿分就是0分，會用最高標準要求自己。

(中時)

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