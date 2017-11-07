澎湖縣12月11日起 馬公市路外及路邊停車收費

2017年11月07日 14:58 中時 陳可文

延宕已久的澎湖縣路邊停車收費終於塵埃落定，澎湖縣政府公布於今年12月11日起將正式啟動馬公市區路外及路邊停車收費機制，實施初期將採7折收費，屆時再視實施現況進行滾動式檢討。

澎湖觀光蓬勃發展，汽、機車數量倍數激增，但礙於馬公市區舊式街道狹窄，現有停車位根本不敷需求，一位難求。

澎湖縣政府指出，目前縣公有停車場包括縣府、中正國小、文光國中等3座地下停車場採收費制，其餘路外、路邊的公有停車場均免收費，也因此造成長期佔用等亂象。

為了管理停車秩序，落實公共停車資源充分公平運用，縣府除了積極規劃新闢停車場，同時制定實施路外及路邊停車收費辦法，但委外經營乏人問津，直至日前終於完成委外招標及簽約等程序。

縣長陳光復指出，整頓澎湖市容，交通順暢及管理是第一要務，縣府排除萬難決議實施馬公市區公有停車場（路外、路邊）收費機制，

飽受地方民意壓力，這次一定要大刀闊斧貫徹到底。

縣府強調，使用者付費的觀念是社會公平正義的基本原則，未來實施停車收費將有助於公資源的挹注及永續運營，同時也創造民間就業機會，更能維護道路交通秩序及行人安全的良好環境。

縣府大聲疾呼，屆時新制度實施初期，勢必造成民眾既定生活的不方便或不適應，敬請澎湖鄉親多體諒及多配合，路邊停車收費機制是必然趨勢，懇請呼籲一起為澎湖美麗願景打拚努力。

(中時)