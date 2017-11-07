澎湖縣12月11日起 馬公市路外及路邊停車收費

友善列印
中時

延宕已久的澎湖縣路邊停車收費終於塵埃落定，澎湖縣政府公布於今年12月11日起將正式啟動馬公市區路外及路邊停車收費機制，實施初期將採7折收費，屆時再視實施現況進行滾動式檢討。

澎湖觀光蓬勃發展，汽、機車數量倍數激增，但礙於馬公市區舊式街道狹窄，現有停車位根本不敷需求，一位難求。

澎湖縣政府指出，目前縣公有停車場包括縣府、中正國小、文光國中等3座地下停車場採收費制，其餘路外、路邊的公有停車場均免收費，也因此造成長期佔用等亂象。

為了管理停車秩序，落實公共停車資源充分公平運用，縣府除了積極規劃新闢停車場，同時制定實施路外及路邊停車收費辦法，但委外經營乏人問津，直至日前終於完成委外招標及簽約等程序。

縣長陳光復指出，整頓澎湖市容，交通順暢及管理是第一要務，縣府排除萬難決議實施馬公市區公有停車場（路外、路邊）收費機制，

飽受地方民意壓力，這次一定要大刀闊斧貫徹到底。

縣府強調，使用者付費的觀念是社會公平正義的基本原則，未來實施停車收費將有助於公資源的挹注及永續運營，同時也創造民間就業機會，更能維護道路交通秩序及行人安全的良好環境。

縣府大聲疾呼，屆時新制度實施初期，勢必造成民眾既定生活的不方便或不適應，敬請澎湖鄉親多體諒及多配合，路邊停車收費機制是必然趨勢，懇請呼籲一起為澎湖美麗願景打拚努力。

(中時)

澎湖東吉海域發現浮屍 性別身分… 安平驚傳槍響 豪宅遭開51槍恫嚇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。