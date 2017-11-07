彰化員林過溝滯洪池公園 命名活動開跑

2017年11月07日 14:44 中時 謝瓊雲

兼具景觀生態、防洪和運動休憩功能的員林過溝滯洪池公園，即將在年底完工落成，彰化縣長魏明谷(左四)、員林市長張錦昆(左五)都出席你來命名我按讚宣傳記者會，鼓勵鄉親踴躍投件為公園取個響亮的好名字。 (謝瓊雲攝)

彰化縣政府7日在縣府中庭舉辦記者會宣布年底將完工的員林滯洪池公園命名活動正式起跑。(謝瓊雲攝)

「彰化員林尚介讚，你來命名我按讚」活動徵件期間自11／8至11／15止。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣政府7日上午縣府中庭舉行「彰化員林尚介讚，你來命名我按讚」活動記者會，彰化縣長魏明谷正式宣布命名活動起跑，活動期間11/8至11/15，獎金高達三萬元，歡迎各界踴躍投件、一起動動腦為即將完工的員林過溝滯洪池公園取個最合適最好記響亮的名字。

有「員林秋紅谷」之稱的員林過溝滯洪池公園，去年3月中動工、將在年底完工，總工程經費1億8,000萬元，除了可解決員林市區水患問題，更將打造成美麗的景觀公園，可容納5000人的戶外展演空間，上方也設置建築物作為市民消費與休閒的場域。

魏明谷表示，員林滯洪池動工之初曾舉辦說明會，邀鄉親共同參與建設，也提供縣府許多意見；為了讓員林滯洪池更富有在地特色，這次命名活動，交由在地鄉親自己來命名，前百名投件成功者都有獎勵，第一名更可獲得獎金三萬元，歡迎踴躍參與。

魏明谷說，總面積2.53公頃的公園滯洪水量達3萬1,490立方公尺，相當於12.5座的標準游泳池，未來豪雨時可立即發揮蓄洪功能，將來更是屬於所有縣民平時運動散步的休憩好去處。

員林市長張錦昆指出，近兩年每每豪大雨一來，大村排水水位滿溢，員林市區的排水就馬上出問題，員林滯洪池落成後，不僅兼具蓄洪、休閒、運動功能，也將成為員林市最大的休閒綠地，希望取個響亮好記的名字，媲美台中秋紅谷，增加員林的能見度。

縣府指出，「彰化員林過溝滯洪池公園」命名活動，凡是設籍彰化的彰化縣民都可以參與命名投件，投件成功的前一百人皆可獲得百元超商禮券；將邀請專家學者及縣民進行二階段票選，最後勝出者可獲得獎金3萬元，活動詳情可至官方網站查詢。

(中時)