拆農地違章工廠 農委會官網公告名單、進度

2017年11月07日 14:41 中時 楊騰凱

農委會將拆除去年5月20日後在農地上新增的違章工廠，第一波鎖定17家，目標年底前完成拆除。為了對外展示處理進度，農委會今起在官網上開設專區，公布17家工廠名單以及處理進度。農委會表示，本周內將完成裁罰，並命業者1個月內自行拆除。

農委會今日中午起，在官網上架設「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案執行進度平台，公布首波要拆除的17家農地違章工廠清單，包括彰化縣8家、高雄市5家、台南市2家、嘉義縣1家、雲林縣1家，並把地段地號以及處理進度都詳細列出，等於是公開點名，第一階段會先請地方政府裁罰，並命業者自行拆除。

農委會企劃處長蔡昇甫表示，10月25日把行政院核定的農地違章工廠拆除行動方案發給所有地方政府，並了解地方政府收到文後的執行狀況，是否需要中央跨部會專案小組來協助，然而目前了解的狀況相當順利，地方政府也都認同應共同保護農地，遏止農地上繼續新增違規建物，「各縣市都表示會按照行動方案來執行，也包括彰化縣政府」。

蔡昇甫表示，農地上興建中的違章工廠採即報即拆，處理進度會比較快，但如果是已完工的工廠，第一道程序是先依《區域計畫法》、《建築法》發文給業者裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，並命其1個月內自行拆除，假如1個月後未拆，政府會加強手段，再處罰一次，加上斷水斷電，並再給一個月時間拆除，如最後還是未拆，就由政府強制介入拆除。

蔡昇甫指出，目前所有地方政府都在作業當中，原則上本周內各縣市政府都會進入處理程序的第一階段，對已完工的工廠開罰，並勒令1個月內自行拆除，興建建中的工廠則是勒令停工。

(中時)