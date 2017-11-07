新竹空軍基地開放 21、23日市民搶先看

新竹空軍基地將於25日開放日前，提供21、23日「市民搶先看」場次。（徐養齡攝）

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新竹空軍基地提供21、23日「市民搶先看」場次，讓民眾一睹國軍精銳戰機及英挺飛行員同時現身的難得畫面。（徐養齡攝）
新竹空軍基地提供21、23日「市民搶先看」場次。（徐養齡攝）

新竹空軍基地即將於本月25日開放參觀，新竹市民關注「市民搶先看」預演場次，市府成功爭取到位，將於21、23日兩天獨家開放給市民，欣賞精采的戰機衝場及性能展示，精彩可期。

軍方指出，21、23日當天將推出三型主力戰機開幕式衝場、空軍樂隊暨三軍儀隊表演、雷虎小組特技操演、IDF型機單機性能展示、F-16型機單機性能展示、憲兵重機操演、幻象型機單機性能展示。

兩天活動從上午8點起到中午12點，凡設籍在新竹市的市民，憑身分證就可入場，機會難得，歡迎市民踴躍參觀。

軍事迷表示，基地開放日的聚焦點，除了可近距離欣賞駐紮新竹的地主戰機幻象2000，同時也能一睹F-16、IDF經國號等一線戰機，英挺帥氣的飛行員也會站在戰機旁，與民眾近距離互動、合照，隨著離開放日愈來愈近，網路討論密集度更加熱絡。

市府表示，21、23日上午8點到中午12點，市民持身分證即可入場。停車方面，除空軍基地內部開放進入，周邊安排樹林頭夜市停車場、福林重劃區停車場供民眾停放。

交通管制部分，將於中正路與吉羊路進行封閉，管制時間從活動前1天晚上8點到活動當天下午2點，兩場市民搶先看無接駁車服務，呼籲市民配合警方管制，將車停放在指定停車點。

(中時)

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