不再只知有「幾大卡」 國健署推「6大類食物標示」

2017年11月07日 14:56 中時 倪浩倫

買外食，只看含有「幾大卡」落伍了！為讓國人吃的更健康、擁有更正確的飲食觀念，衛福部國健署今指出，已邀集國內4大超商業者，就其店內的現場調理食品，進行「6大類食物份量」標示，現階段採自主性標示，首波產品包括茶葉蛋、烤地瓜、蔬菜類關東煮，民眾購買後還可憑發票進行抽獎。

依我國現行法規，包裝食品得附上熱量、蛋白質、脂肪等6種營養素的營養標示，但遭外界認為「該進步了」。董氏基金會食品營養組主任許惠玉說，營養素是由各種食物組成，若只看營養素，無法了解自己每日飲食是否均衡、蔬菜水果到底吃得夠不夠。

有鑑於此，國健署於今年5月召開說明會，邀國內包括4大超商、各大知名速食業者，要求他們未來就各店內販售的現場調理食品，標示內含的「6大類食物份量」。國健署社區健康組組長林莉茹說，現階段讓業者採自主標示，讓各業者挑選適合的產品並提出申請，國健署會派營養師前往協助估算、輔導，預計年底會有第一波的成果出爐。

而國健署昨也公布最新進度，統一、全家、萊爾富、OK等4大超商均加入此計畫，首波產品包括茶葉蛋、烤地瓜，以及蔬菜類關東煮，且為了宣導6大類食物標示，並鼓勵更多連鎖餐飲業者導入自主性標示，現只要購買有6大類食物標示的食物，便可登錄發票抽獎，獎品包括行動支付心率手環、超商禮券等。

萬芳醫院營養師方情誼說，國小、國中階段，雖會教導學生6大類食物的建議攝取份量，但多數人畢業後就忘光光，不僅份量觀念薄弱，甚至哪些食物該歸於哪類都不清楚，未來該規定上路後，短期可能會讓消費者「霧煞煞」，但長期下來，絕對有助國人飲食觀念的建立。千禧之愛基金會營養師高繪雯補充，營養師在臨床或衛教宣導上，多會以6大類食物的觀念去教導民眾，透過這樣的資訊揭露，能讓消費者營養攝取更均衡。

(中時)