苗縣警局長議會處女秀 宣示強力掃毒等重要工作

警察局長林炎田在議會工作報告，並回應議員對治安工作的期許。（陳慶居攝）

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苗栗縣警察局長林炎田6日剛走馬上任，7日在縣議會進行工作報告，多位議員關切新局長對治安、交通及服務的理念，更不約而同認為毒品為萬惡淵源，促警方務必加強掃毒並追本溯源。林炎田則表示，會以具體行動和成效，印證警方檢肅毒品的決心。

林炎田是苗栗竹南人，擔任過許多縣市刑警大隊長，及北市萬華分局長、警政署公關室主任等要職，這次返鄉服務，議員稱他是苗栗之光，因此在處女秀，未見炮火四射，但也暗示員警要有基本的尊重，對原住民耐心勸導。

警局工作報告表達40頁，林炎田就今年4月至9月底的治安、交通和為民服務等主要工作，簡報現況和績效，並以數據分析研擬策略作為，強調將全力掃毒、掃黑、打詐，淨化治安，提供縣民安居樂業生活環境。

縣議員禹耀昌關注協勤民力流失的問題，劉順松等多位議員提問焦點則集中毒品危害和掃毒作為。

黎旭欽、胡忠勇、韓茂賢、陳永賢、李聰祥及黃月娥等人先後表示，警察工作繁瑣，但最優先處理的應是毒品氾濫問題，青少年一旦染毒幾乎一輩子都毀了，家庭中只要1人吸毒就全家雞犬不寧，尤其近來毒品入侵校園更戕害國家未來棟梁，警察和教育單位都應重視其危害性，全力掃毒並徹底追本溯源，緝毒有功人員建議從優敘獎。

林炎田與少年隊長丁世嚴表示，會在既有基礎下做好查緝竊盜、掃毒、掃黑、打詐等工作，至於校園染毒，警方除在青春專案、春暉專案落實掃毒勤務，另與校外會、檢方、少年法庭等單位密切配合掃蕩。

(中時)

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