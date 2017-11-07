用戲劇教導學生反毒反霸凌 台灣SMASHED教育劇場計畫啟動

台灣SMASHED教育劇場計畫啟動。（林志成攝）

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大人用說教方式要小孩子不要做這、不要做那，通常成效不佳，教育部、英國文化協會及帝亞吉歐台灣分公司今共同啟動「台灣SMASHED教育劇場計畫」，由專業及學生舞團到各國中、高中表演，將反霸凌、兩性平權、擺脫物質依賴與交通安全等訴求深植學生心中。

2016年兒童福利聯盟「兒少對第三、第四級管制藥品的認知程度與接觸風險調查」的報告指出，超過6成兒少（61.9％）對於菸、酒等物質的警覺性表現明顯較差，有高達5成4（54.1％）的兒少有喝過酒，年紀愈大的孩子越不懂碰到問題和如何表達與求助。

有鑑於此，台灣SMASHED教育劇場的互動式設計，即是希望透過學生角色扮演與情報模擬，除了勇敢表達自己感受、學習應變與解決方式外，更能理解菸、酒等物質依賴所會導致的後果。目前計畫將近入第3年，已累積在23所學校舉行50場演出。

教育部次長蔡清華表示，過去政府推動學生反菸、反酒及反毒，都是以大規模的方式來進行，現在決定改變策略，引進英國推動50多年的教育劇場概念，由表演團體到學校去表演，從與學生互動中，宣導正確的觀念。

106學年「台灣SMASHED教育劇場計畫」開放各縣市高中職及新北市國中向英國文化協會申請劇團前往表演，高中職部分將由專業劇團思樂樂前往表演，新北市國中則由莊敬高職及南強工商的表演科學生前往表演，申請日期到107年1月10日止。

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(中時)

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