今年首例境外移入霍亂 在菲律賓吃海鮮感染

2017年11月07日 15:02 中時 陳志祥

國人前往菲律賓旅遊喜歡食用椰子冰水、芒果冰沙或燒烤海鮮要小心了！疾管署今（7）日公布今年國內出現第1例境外移入雐亂確診病例，個案潛伏期間曾至菲律賓旅遊，並在當地吃過海鮮與冰品。

這1例境外移入霍亂病例是住在北部的40餘歲男性，今年10月下旬與8名同事、友人到菲律賓巴拉望旅遊5天，個案於返台當日上午出現腹痛、腹瀉症狀並自行服藥，晚間入境台灣無發燒或其他不適症狀，可是隔天個案出現水瀉、嘔吐症狀就醫。

因為個案返台後第4天這些不適症狀持續出現，因而被醫院收治住院，經過檢驗確診感染霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa），目前個案仍住院治療中，更嚴重的是同行另有2人也有症狀，還在檢試中，若是確診霍亂即為一起群聚感染。

衛生單位調查，個案在菲律賓期間曾經食用海鮮、熟螃蟹，飲用椰子水、冰品，目前個案同住家人無疑似症狀。疾管署表示，霍亂透過食用受污染的食物或水傳播，潛伏期通常2至3天。霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，吃入大量的細菌才會致病，但胃酸不足或胃部切除過的人少量細菌即可能致病。

今年截至目前國內累計2例霍亂確定病例（本土及境外移入各1例），這是近5年同期最低；2012至2016年境外移入病例只有1例，那是2015年發病，在越南遭到感染。

(中時)